Monstren i Solna: Här fångas de på övervakningskamerorna

Åtalet om tortyrnatten på Norra Begravningsplatsen i Solna

Ur stämningsansökan:

De två männen har, tillsammans och i samförstånd, sparkat och slagit målsägandena och i samband med detta stulit deras telefoner och plånböcker med bankkort och annan egendom. De har vidare tvingat målsägandena att följa med dem från Broddgatan in på Norra Begravningsplatsen i Solna och därigenom bemäktigat sig målsägandena i syfte att skada och utpressa dem.

Brottsoffren har under att de varit tillfångatagna/kidnappade blivit misshandlade med slag, sparkar, spade och kniv samt brända med eld eller glöd.

Deras rörelsefrihet har begränsats genom att de blivit fasthållna, bundna, fått sina munnar och ögon övertäckta, tvingade att klä av sig, nedtvingade i gropar och täckta med grenar, gräs och löv samt hotade med att de skulle utsättas för mer våld, bli levande begravda och få pinnar uppkörda i rumpan.

Gärningsmännen har under kidnappningen sagt till målsägandena att de skulle föra över och/eller på annat sätt ordna fram pengar till gärningsmännen samt att de skulle döda målsägandena och deras familjer om de anmälde händelsen till polisen.

Pojkarna har fått omfattande skador. Bland annat brännskador, blånader, sårskador och svullnader.

De två männen har vidare, tillsammans och i samförstånd, under knivhot våldtagit en av pojkarna med en pinne i rumpan och även försökt göra detsamma med kottar.

Rånet bör bedömas som grovt dels eftersom gärningsmännen visade synnerlig råhet genom att angripa målsägandena med kniv, dels eftersom gärningsmännen på ett hänsynslöst sätt utnyttjade målsägandenas skyddslösa och utsatta ställning genom att hålla kvar dem under en hel natt på en kyrkogård där målsägandena under lång tid utsattes för våld och hot.

Misshandeln bör bedömas som synnerligen grov eftersom gärningen orsakade synnerligt lidande i form av stark dödsångest och stor psykisk påfrestning genom att målsägandena tvingades utstå våld under en hel natt på en kyrkogård.

Våldtäkten bör bedömas som grov dels med hänsyn till att våldet och hotet var utdraget och särskilt allvarligt eftersom det utövades med kniv, dels eftersom flera personer deltog i övergreppet.

Vidare visade gärningsmännen särskild hänsynslöshet och råhet med hänsyn till målsägandens låga ålder och genom att den handling som utfördes var grovt förnedrande samt eftersom målsäganden befann sig i ett särskilt utsatt läge på grund av att målsäganden tvingades utstå brottsliga gärningar under en hel natt på en kyrkogård.