Nadim Ghazale håller föredrag om ”vägar in i Sverige” under kyrkornas migrationsdagar

På temat ”Motstånd och envist hopp” kommer Boråspolisen Nadim Ghazale hålla föredrag ”om vägar in i Sverige” under kyrkornas migrationsdagar i Stockholm i oktober. Även ärkebiskop Martin Modéus, som kritiserat åtstramningar i svensk migrationspolitik, kommer medverka under evenemanget.

Boråspolisen Nadim Ghazale kommer hålla föredrag under kyrkornas migrationsdagar i Stockholm den 26 oktober ”om vägar in i Sverige och vikten av ’krattare'”.

I en intervju med Borås Tidning den 17 juni 2021, i samband med att Ghazale skulle bli gästkrönikör för tidningens ledarsida, förklarar Ghazale begreppet ”krattare”.

– I mitt sommarprat kommer jag att berätta om personer som har stöttat mig längs vägen och hjälpt mig att bli den jag är i dag. Jag hoppas kunna inspirera andra att ”kratta” för någon annan som behöver det. En liten handling kan betyda jättemycket för någon annan, sade han.

Kyrkornas migrationsdagar arrangeras av Sveriges Kristna råd i samarbete med Sensus studieförbund, och temat för migrationsdagarna är ”Motstånd och envist hopp”.

Bland de övriga programpunkterna märks ett samtal på temat ”Att vara kyrka i dagens migrationspolitiska kontext” med ärkebiskop Martin Modéus, Sofia Camnerin som är generalsekreterare för Sveriges Kristna råd, George Joseph som är Generalsekreterare och ansvarig för migrations-, asyl- och människohandelsfrågor på katolska organisationen Caritas Sverige och Robert Tuftström, officer i Frälsningsarmén.

I juli 2016 skrev Martin Modéus, då biskop i Linköpings stift, en debattartikel i Dagens Nyheter som protesterade mot den förändrade svenska migrationspolitiken.

”I dagarna träder den nya asyllagen i kraft. Sällan har ett lagförslag mött så mycket motstånd från civilsamhälle och samhällsförvaltning. Motståndet kommer framför allt ur insikten att lagen, både i helhet och i delar, strider mot samhällets värdegrund” skrev Modéus, som avslutade med att hylla dåvarande vice statsminister Åsa Romsons (MP) tårar när förändringen i migrationspolitiken presenterades som ”det mest statsmannamässiga som vi hittills sett i denna sorgliga historia.”

Det framgår inte av materialet om migrationsdagarna ifall Nadim Ghazales föredrag om ”vägar in i Sverige” syftar på legala eller illegala vägar in i Sverige för migranter.

Ghazale har tidigare varit i blåsväder för Twitterinlägg från åren 2014, 2015 och 2017 där han kallat staten Israel för ”mänsklig cancer” och Sverigedemokraterna för ”rasistsvin” och ”förklädda nazister”. Han uppmanade även SD att ”suga närmsta inavlade hästpenis”.

När inläggen uppmärksammades efter Ghazales sommarprat i P1 i juli 2021 tog Ghazale avstånd från hur han tidigare formulerat sig. ”Det är mänskligt att fela och fint att ursäkta sig, utvecklas och bli bättre vilket jag såklart blivit sen allt det där gamla som tydligen aldrig preskriberas, och jag kommer såklart inte uttrycka mig så igen” skrev Ghazale bland annat.

Ghazale fick bland annat stöd av dåvarande justiteminister Morgan Johansson under blåsvädret.

– Jag känner Nadim Ghazale sedan lång tid tillbaka, han är en utmärkt bra polis. När han utsätts för ett drev till följd av saker han skrev för många år sedan finns det skäl för alla som vet vad han jobbat med och för att backa upp honom. Det tänker jag fortsätta att göra, säger Morgan Johansson till Expressen.

Ghazale fick även stöd av sin närmaste chef Stefan Gustafsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Borås.

– Det är en svår balansgång att att vara polis och och offentlig person. Han har säkert många lärdomar att dra av det här, men han har definitivt mitt stöd, sade Stefan Gustafsson till SR:s P4 Sjuhärad.

Förra veckan uppgav Samnytt att Ghazale åkt fast i en fartkontroll när han körde 104 kilometer i timmen på en 70-väg. Trots att flera andra bilister som kört över 30 km/h för fort på sträckan hade fått indragna körkort enligt lagen ska Ghazale sluppit undan straff då han hävdat att han hade bråttom hem till familjen.

Samnytts uppgift publicerades även av P4 Sjuhärad och Borås Tidning. Efter hård kritik från S-kopplade Arbetet och hot om rättsliga åtgärder från Ghazale införde P4 Sjuhärad en rättelse.

Nyheter Idag söker Polismyndigheten i Väst med frågor om vad Ghazales föredrag kommer att handla om, och Polismyndigheten godkänt hans medverkan på evenemanget.

