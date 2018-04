Nigerianer dras in i prostitution via voodoo

MALMÖ En man och en kvinna misstänks för att ha bedrivit människohandel och tvingat in kvinnor i prostitution. Två nigerianska kvinnor ska ha lurats in i sexhandel efter hot om voodooritualer.

Åtal väcks under tisdagen den 17 april mot en kvinna som misstänks för människohandel och grovt koppleri, och en man som misstänks för människohandel i Malmö. Enligt åtalet ska personerna dragit in kvinnor från Nigeria i prostitution via voodooritualer, uppger SVT Nyheter.

– Tyvärr är det inte så ovanligt för personer som kommer från Nigeria. Majoriteten har erfarenhet av voodoo, säger Lisa Green, regionskoordinator mot människohandel på kompetenscentrum för sexuella tjänster i Malmö, till SVT Nyheter.

Green berättar att hon har träffat en hel del kvinnor som blivit utsatta för människohandel och tvingas in i prostitution, hon berättar att många av dem kommer från Rumänien och Nigeria.

Enligt åtalet ska två kvinnor från Nigeria dragits in i prostitution efter hot om att använda voodoo för att skada kvinnornas familjer.

– För de som tror på voodoo blir det en sanning. Det blir ett oerhört produktivt sätt att få människor att lyda och det är vanligtvis en person i maktposition som inte går att ifrågasätta som använder voodoo, säger Lisa Green.

Det är väldigt svårt att hjälpa kvinnorna ur situationen eftersom de tror att voodooritualerna verkligen kan skada deras familjer.

