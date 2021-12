Ny dokumentär från Ganman och Panshiri: ”Debatten är lite smutsig”

SVERIGE ”Lort-Sverige 2.0” är namnet på Jens Ganmans och Mustafa Panshiris nya dokumentär, vars första del släpptes på Youtube under söndagen. I dokumentären besöker de bland annat några av Sveriges utsatta områden men även delar av den svenska landsbygden. En landsbygd vars relation till Stockholm kommer att vara den nya konfliktlinjen i svensk politik, förutspår Ganman.

– Det där är en politisk stubintråd som brinner för fullt, säger han till Nyheter Idag.



”År 1938 färdades journalisten Ludvig ”Lubbe” Nordström genom Sverige. Han ville skildra hur fattigt folk bodde, samt undersöka hur det ”andliga tillståndet” hos befolkningen såg ut.”

Med de orden inleds Lort-Sverige 2.0, Jens Ganmans och Mustafa Panshiris uppföljare till Lubbe Nordströms reportage som kritiserades i media för att påverka Sverigebilden negativt.

I den crowdfundade dokumentären, som blivit försenad på grund av bland annat pandemin, reser duon runt och besöker olika platser i Sverige. Medverkar gör bland annat kändispolisen Hanif Azizi, journalisten Jiyan Behrozy och debattören Malcom Kyeyune.



Titeln syftar delvis på debatten

Enligt Ganman syftar titeln ”Lort-Sverige” inte bara på det fysiska Sverige utan även på det offentliga samtalet.

– Det är också debatten som är lite smutsig. Det finns saker man får och inte får säga i debatten och har varit så ganska länge, säger han till Nyheter Idag.

Syftet med dokumentären är delvis att ge en annan vinkling på vissa ämnen än vad exempelvis public service gör.

– Vi ville väl kanske avdramatisera vissa saker. För när till exempel SVT och andra tar upp sådana här ämnen blir det ofta väldigt dramatiskt och väldigt laddat. Vi har ett sätt att jobba som bygger på att vi försöker vara lite mer humoristiska ibland och vara lite avväpnande i vårt tilltal.

Hur tycker du att samtalsklimatet har ändrats? Har det blivit mer okej att prata om vissa saker?

– Det blev det under en period tycker jag. Men sedan tycker jag att det svängt tillbaka och blivit så där hysteriskt igen. Pendeln svängde tillbaka litegrann och nu är det plötsligt blåbrunt igen att prata om alla former av problem för då är man alarmist och hatar Sverige och et cetera. Det är jag ganska trött på.

Tänker du främst på problem kopplat till invandring då?

– Egentligen alla problem som inte har med miljö att göra. För om det är miljön då är det helt okej att vara alarmist, då får man vara hur svartsynt som helst. Men alla andra problem i samhället – om det är kriminalitet eller vad det än kan vara – då är du alarmist och målar fan på väggen.

Stad och land – den nya konfliktlinjen

I dokumentären besöker duon bland annat Rinkeby i Stockholm och Kronoparken i Karlstad – områden med mer eller mindre problem med kriminalitet och där en stor del av befolkningen har invandrarbakgrund. Utöver det reser man även till delar av den svenska landsbygden. Anledningarna till det är flera, uppger Ganman.

– När Lubbe Nordström åkte runt i Sverige var han mest ute på landsbygden. På den tiden fanns det inga förorter att åka till på det sättet utan han åkte till statarlängorna och fattigtorpen. Det var dåtidens utanförskapsområden.

– Det var väl lite därför men också för att ett genomgående tema i både den första delen och det som kommer sedan är klyftorna mellan stad och land, som vi tror kommer att bli dominerande framöver. Det säger vi i slutet av filmen att det är förmodligen en större fråga snart än klyftorna mellan svenskar och invandrare.

Hur lång tid tror du det här kommer ta?

– Jag tror att vi redan är där. Det är bara att det inte riktigt har slagit igenom i riksmedia. Men man märker när man pratar med folk som bor på landsbygden, i alla delar av Sverige, att deras vardag ser helt annorlunda ut och präglas av helt andra problem än det rikspolitikerna tror att det handlar om.

– Inte för att pissa på genusfrågan men för att ta den som exempel så har den väldigt lite relevans för vanligt folk som bor på landsbygden. Där är det saker som har med realpolitik att göra som elpriser, vägar, service och sådant där – det är det som folk bryr sig om.

– Det är som att rikspolitikerna inte riktigt har fattat det. Det är kanske för att det är enklare för dem att prata om ideologiska frågor och identitetspolitik än att faktiskt erkänna att det börjar bli jävligt svårt för många att bo på landsbygden när det inte finns till exempel BB och elpriserna skjuter i höjden. Det där är en politisk stubintråd som brinner för fullt.

Uppföljare till satirsuccén på gång

Utöver premiären för Lort-Sverige 2.0 meddelade Jens Ganman under tisdagen att en uppföljare till han och tecknaren Magnus Carlssons succésatir ”Så att det blir rätt” är i görningen.

Den första filmen fick vara uppe i två timmar innan den plockades ned av Youtube. När Nyheter Idag frågar hur länge han siktar på att ha den nya uppe svarar Ganman:

– Två och en halvtimme. Då har vi slagit vårt gamla rekord.

Det är inget motsatt rekord ni siktar på? Att det ska gå ännu fortare?

– Nej (skratt), när man lägger ner mycket tid på något vill man gärna att folk ska se det. Jag minns den gången att jag skrev faktiskt på Facebook när vi lade ut den – på skoj – att passa på att titta innan den försvinner.

– Det var säkert bara en slump och jag anklagar inte Morgan Johansson för att ha med det att göra, på något sätt.

