Ny lag mot ”rasistiska larmsamtal” i San Francisco

SAN FRANCISCO En ny förordning kommer göra det straffbart att att ringa ogrundade larmsamtal som riktar sig mot minoriteter i San Francisco. Den nya förordningen har akronymen ”CAREN”, och syftar på internetuttrycket ”Karen” som beskriver krävande vita kvinnor. Samtidigt kommer staten Kalifornien klassa ogrundade larmsamtal mot minoriteter som ett hatbrott.

På tisdagen introducerade San Francisco en förordning som förbjuder ”diskriminerande” larmsamtal som riktar sig mot minoriteter och saknar grund, rapporterar ABC News.

Shamann Walton från San Franciscos ”Board of supervisors” som ligger bakom förordningen skriver i ett inlägg på Twitter att ”rasistiska larmsamtal är oacceptabla”.

Racist 911 calls are unacceptable that's why I'm introducing the CAREN Act at today’s SF Board of Supervisors meeting. This is the CAREN we need. Caution Against Racially Exploitative Non-Emergencies. #CARENact #sanfrancisco

— Shamann Walton (@shamannwalton) July 7, 2020