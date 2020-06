Polischefen om demonstrationerna: ”Självklart att stå upp för alla människors lika värde”

STOCKHOLM Rikspolischefen Anders Thornberg kommenterar nu onsdagens stora demonstration i Stockholm där över tusen personer samlades och skanderade hatfulla budskap riktade mot polisen.

– Vi förstår att många känner ett stort engagemang i denna fråga. För svensk polis är det självklart att stå upp för alla människors lika värde, säger Thornberg.



På onsdagskvällen hölls en tillståndsgiven demonstration på Sergels torg i centrala Stockholm – ”i solidaritet med de svarta personer som faller offer för polisbrutalitet och rasism i världen”, enligt arrangörens beskrivning.

Polisen hade satt villkoret att högst 50 personer fick delta, men över tusen personer samlades och skanderade bland annat ”fuck the police” och höll upp skyltar med budskap som ”ACAB” (all cops are bastards), ”black lives matter” och ”no justice, no peace”.

Nyheter Idag har tidigare sökt rikspolischefen Anders Thornberg för en kommentar, men då hänvisade han till den lokala polisen i Stockholm.

Nu har Thornberg ändå valt att kommentera händelserna på polisens sajt.

– Demonstrationsrätten är en stark rättighet i samhället. Samtidigt ska polisen se till att deltagare följer de bestämmelser som finns, så smittspridningen inte tar fart i samhället. Vi är under rådande läge skyldiga att upplösa allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, säger han.

Fler demonstrationer är planerade under de kommande dagarna, bland annat i Malmö på torsdagskvällen. Målet är att dessa ska kunna genomföras på ett säkert sätt och enligt gällande restriktioner, skriver polisen.

– Vi förstår att många känner ett stort engagemang i denna fråga. För svensk polis är det självklart att stå upp för alla människors lika värde. Vi har ett aktivt likabehandlingsarbete och arbetar sedan många år tillbaka med särskilda taktiker i våra möten med allmänheten. Det bygger på kommunikation och dialog. Att använda fysiska åtgärder är den yttersta åtgärden, säger Thornberg.

