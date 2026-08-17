Politiker debatterar Sveriges makt över utländska digitala tjänster

Frågan om hur mycket makt svenska myndigheter egentligen har över digitala tjänster med huvudkontor utanför landets gränser har blivit en av de mer laddade punkterna i den politiska debatten under 2026. Allt fler riksdagsledamöter menar att lagstiftningen halkar efter i takt med att fler tjänster, plattformar och digitala marknadsplatser verkar globalt men utan tydlig svensk förankring. Samtidigt pekar tjänstemän på att EU-rätten redan ger betydande verktyg, om de bara används fullt ut.

Diskussionen handlar i grunden om nationell kontroll kontra global verklighet. Medan lagstiftare i Sverige vill se snabbare och mer direkt tillsyn, är många av de mest inflytelserika aktörerna etablerade i andra jurisdiktioner och styrs primärt av regler som beslutats i Bryssel.

Debatten om digital suveränitet tar fart

Diskussionen om digital suveränitet har fått ny fart i takt med att fler svenska konsumenter använder tjänster som helt saknar fysisk närvaro i landet. Det gäller allt från molntjänster till marknadsplatser och underhållningsplattformar som riktar sig mot svenska användare utan att vara etablerade här. Denna utveckling har gjort att flera politiker ifrågasätter om nuvarande regelverk räcker för att skydda konsumenter och upprätthålla ordning på den digitala marknaden.

Onlinespel är ett tydligt exempel på hur denna globala struktur redan påverkar svenska konsumenter i praktiken. Den som vill sätta sig in i hur marknaden för digitala speltjänster ser ut kan använda resurser som nya casino utan svensk licens , vilket ger en överblick över hur brett utbudet faktiskt är utanför den nationella regleringen. Just detta illustrerar varför politiker nu diskuterar om svensk lagstiftning har rätt räckvidd för att hantera digitala tjänster som verkar över gränserna.

Myndigheter saknar verktyg mot utländska aktörer

Trots att EU:s förordning om digitala tjänster, DSA, ger Sverige formella möjligheter att sanktionera plattformar oavsett var de är etablerade, är verktygen inte alltid lika kraftfulla i praktiken som på pappret. Enligt de kompletterande svenska bestämmelserna kan en sanktionsavgift uppgå till sex procent av global årsomsättning , vilket i teorin är en betydande påtryckningsmöjlighet mot stora techbolag. Frågan många ställer sig är hur ofta denna möjlighet faktiskt utnyttjas mot aktörer som saknar etablering i Sverige.

Post- och telestyrelsen är utsedd till nationell samordnare för digitala tjänster, men delar tillsynsansvaret med Konsumentverket och Mediemyndigheten. För de allra största globala plattformarna ligger den operativa tillsynen dessutom hos EU-kommissionen snarare än hos svenska myndigheter, vilket flera riksdagsledamöter beskriver som en förskjutning av makt bort från nationell nivå.

Så kringgår utländska tjänster svensk lagstiftning

En stor del av problematiken handlar om att svensk tillsyn strukturellt har lättare att nå aktörer som redan är etablerade i landet. Post- och telestyrelsens tekniska granskning har kartlagt tusentals digitala tjänster, där en omfattande analys av svenska webbplatser visade att arbetet främst omfattat aktörer med tydlig koppling till Sverige. Globala plattformar utan lokal etablering hamnar sällan i samma direkta granskning.

För att över huvud taget omfattas av DSA krävs att en utomeuropeisk aktör utser ett rättsligt ombud inom EU. I praktiken innebär det att svenska myndigheter ofta är beroende av att detta ombud, eller andra EU-instanser, agerar innan ett ärende kan drivas vidare. Denna indirekta kedja av ansvar är en av de mest kritiserade svagheterna i dagens system.

Nya lagförslag ska stärka svensk tillsynsmakt

Regeringen har under 2026 lagt fram flera förslag som syftar till att stärka den nationella kontrollen över digitala tjänster. Ett av dessa är förslaget om en ny lag om plattformsarbete, som ska ge tillsynsmyndigheter bättre insyn i hur algoritmer styr arbetsvillkor, oavsett var plattformens huvudkontor ligger. Ett annat är utredningen som föreslår en åldersgräns för tillgång till sociala medier i inloggat läge, vilket beskrivs i ett aktuellt regeringsförslag och sätter press på globala plattformar att anpassa sina system efter svensk politik.

Sammantaget visar dessa initiativ att svenska lagstiftare försöker återta initiativet, även om de juridiska grunderna ofta vilar på EU-rätt snarare än renodlat nationella beslut. Hur väl detta fungerar i praktiken kommer att bli tydligare de kommande åren, i takt med att fler av de nya reglerna börjar tillämpas fullt ut.