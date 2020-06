Rappare agerar polis i ”självständig zon” – anklagas för misshandel

USA En självständig zon utan poliser har upprättats i Seattle under protesterna mot polisvåld i USA. Men anarkin varade inte länge. Nu anklagas rapparen och aktivisten Solomon ”Raz” Simone för att ha misshandlat en klottrare när han agerat polis i området. I ett tal till andra demonstranter efter händelsen uppmanar Simone dem att framhålla ”fred” och tänka på PR.

Demonstranter har stängt en polisstation med playwoodskivor och tagit över flera kvarter i Capitol Hill i Seattle. Polisen har övergivit sin polisstation i området, som utropats till en ”autonom zon”, rapporterar Seattle Times.

På onsdagen sade polisen i Seattle att man ville ha en dialog med demonstrationens ledare för att kunna öppna stationen igen.

– Det kommer förbättra våra utryckningstider och låta våra utredare arbeta vidare med sina fall. Det handlar bara om att upprätta en dialog så vi kan ta ned playwoodskviorna och välkomna folk tillbaka till entrén, säger assisterande polischef Deanna Nollette vid ett pressmöte.

Många demonstranter är emellertid inställda på en långvarig ockupation. Vid ett möte för demonstranter på tisdagen uppmanade den lokala aktivisten och rapparen Solomon Simone, med artistnamnet ”Raz”, demonstranter att komma till platsen och bli kvar.

– Ta med era sovsäckar och tält. Vi är här, sade Simone enligt Seattle Times.

Aktivisten Sarah Tornai efterlyste ”pragmatisk organisering” för att upprätthålla säkerhet och behålla kontroll över området.

– Vi vet inte när polisen kommer tillbaka för att återta området, sade Tornai.

Tornai sade att hon hoppades få se initiativ inom utbildning, hemlöshet samt att skapa ett samhälle där obeväpnade poliser har till uppgift att av-eskalera våldsamma situationer.

Joe Hendrickson, 72, som bor i området, säger till Seattle Times att han stöder demonstranterna, och att han själv inte deltar på grund av coronaviruset.

Hendrickson säger emellertid också att de boende i området oroar sig för säkerheten, som verkar skötas av beväpnade civilpersoner.

– Vi är inte helt bekväma med den självständiga zonen. Som jag förstår det så patrullerar dom och skyddar, men det är bara vanliga personer med vapen, säger Hendrickson, som också är bekymrad för att området barrikaderats så att utryckningsfordon inte kommer in.

Aktivister till klottrare: ”Vi är polisen i det här samhället nu”

På tisdagen spreds en film på sociala medier som visade hur aktivisten Simone hamnar i fysisk konfrontation med klottrare i den självständiga zonen.

– Känner du ägaren? Som är trevlig och låter oss vara här? Glöm inte, vi är polisen i det här samhället nu, vi är ledarna i det här samhället nu, säger någon i Simones sällskap.

Efter en stunds diskussion där klottraren säger åt Simone att inte röra honom hör man hur konfrontationen blir fysisk.

Policing in the Capitol Hill Autonomous Zone by @RazSimone. There appear to be no body cameras, reports, or oversight and accountability. This was an attempt at de-escalation for spraying paint onto a building which resulted in an alleged assault. #chaz #FreeCapitolHill pic.twitter.com/dI1J6QNcpn — TheWholeStory (@TheWholeStory6) June 10, 2020

I ett svar på Twitter hävdar Simone att situationen i själva verket löstes fredligt genom att han pratade med klottrarens far, som gav honom uppdraget att agera mentor åt sonen.

”Det var en stor svart dialog med män som bad varandra om ursäkt” enligt Simone.

This actually went beautifully and we all hugged it out and spoke with his dad. His dad now wants me to mentor him. It was great black dialogue and men apologizing to each other, abandoning pride. We all hugged each other, cried it out and it was beautiful. — Raz Simone (@RazSimone) June 10, 2020

En annan film som spridits visar hur Simone är våldsam mot en annan man som livesänder i den självständiga zonen.

Simone har tidigare talat på möten om behovet av att skapa en egen poliskår, och även efterlyst ”legala vapenägare” för att vakta barrikaderna mot attacker, det senare med anledning av att en man körde i demonstranter och sköt en person på söndagen.

Mannen greps av polis och kommer åtalas för grov misshandel.

Trump: ”Inhemska terrorister har tagit över Seattle”

På onsdagen gick Donald Trump ut och kallade ockupanterna för ”inhemska terrorister” som styrs av ”Radikala Vänster-Demokrater”.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

I ett inlägg som svar på Trumps tweet säger Simone att presidenten satt ett ”kontrakt på mitt huvud”.

Simone nekar till att vara ”en terrorist och krigsherre” men skriver också att ”världen har ALDRIG varit redo för en stark svart man”.

The President really put a hit on my head. I’m not a Terrorist Warlord. Quit spreading that false narrative. The world has NEVER been ready for a strong black man. We have been peaceful and nothing else. If I die don’t let it be in vain. pic.twitter.com/HSEs5C2QRv — Raz Simone (@RazSimone) June 11, 2020

I ett tal som Simone håller för andra demonstranter under en livesändning på onsdagen inskärper Simone vikten av bra och PR, och att man ska säga till pressen att allt har varit fredligt.

– När kamerorna kommer, säg positiva saker, säg fred, fred, fred, vi har varit så fokuserade på Black Lives, på att hålla dom ansvariga, på avfinansiering (av polisen) så de har lyckats få fram det här negativa narrativet. Det är inte vad som pågår här, säger Simone till demonstranterna.

Simone säger att han utpekat på sociala medier som en ”terrorist och krigsherre”, och att detta inte stämmer.

– Har någon av er hört mig utfärda en order? Det var till och med någon som sa att jag jobbade med palestinier för att få vapen från Palestina, säger Simone.