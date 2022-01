Rekordrabatter till Facebook och Amazon för elslukande datacenter

Serverhallar som tillhör internationella storföretag som Facebook, Amazon och Microsoft får skatterabatter på nära 300 miljoner kronor samtidigt som de slukar allt större mängd av Sveriges el. Men varken näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) eller finansminister Mikael Damberg (S) vill svara på frågor om elrabatterna, som infördes av den rödgröna regeringen 2016 efter att ha förordats av Annie Lööf (C).

I Norge har regeringen både avskaffat elskatt under vintermånaderna och gått in med direkt stöd till elkunder under den pågående elkrisen. I Sverige efterlyser oppositionen liknande åtgärder, men när januari inleds saknas fortfarande initiativ från regeringen.

Samtidigt slår elrabatterna till internationella storföretag inom tech som Facebook och Amazon rekord, visar en granskning av Dagens Industri.

Det handlar om den skatterabatt för datacenter som infördes av regeringen 2016, då den elskatt som exempelvis Facebook behöver betala för elen till sina serverhallar sänktes till 0,5 öre per kilowattimme, vilket är samma elskatt som den svenska basindustrin betalar.

– De får samma skattesats som andra industrier som befinner sig i Sverige. Det är precis samma skattesats som vår andra basindustri har och det här har potential att bli en ny basindustri i Sverige, sade dåvarande finansminister Magdalena Andersson (S) till TT i samband med sänkningen.

En sänkning av elskatten för företag som Facebook hade även föreslagits av den föregående borgerliga regeringen med Annie Lööf i spetsen, rapporterade Computer Sweden 2014.

Det var dessutom Annie Lööf som lockat Facebook att etablera sig i Luleå genom att erbjuda ett etableringsstöd på 103 miljoner kronor, vilket sammanlagt blev 139 miljoner i ytterligare stöd.

– Jag som näringsminister ser det här som ett stöd till regional utveckling här i Norrbotten, sade Annie Lööf till TT när stödet presenterades i oktober 2011.

När Facebook etablerades var förhoppningen att serverhallarna skulle skapa jobb lokalt. Men idag sysselsätter Facebook endast 76 anställda i Luleå.

Inte heller Microsoft eller Amazon, som lockats etablera datacenter i Sverige med skatterabatten, kan skryta med särskilt många anställda i Sverige jämfört med basindustrin: 75 för Amazon och drygt 130 för Microsoft, enligt Dagens Industri.

Samtidigt har serverhallarna fått sammanlagt 294 miljoner kronor i rabatt på elskatten mellan januari och november förra året, vilket är 13 miljoner mer än det tidigare rekordåret 2018 skriver Dagens Industri.

I en stor granskning av Aftonbladet i augusti 2018 varnades dessutom för att serverhallarna i Sverige kan leda till elbrist och höjda elpriser på grund av att de kräver lika mycket el som en kärnkraftsreaktor producerar. Ytterligare ansökningar som ännu inte godkänts när Aftonbladets artikel publicerades skulle kräva el från ytterligare två kärnkraftsreaktorer.

I november förra året öppnade Microsoft tre datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp, skriver Dagens Industri. Av dem kräver bara anläggningen i Sandviken mer än hälften av den el Ringhals kärnkraftverk producerar, enligt Energimarknadsinspektionen.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) vill inte ställa upp på intervju för Dagens Industri utan hänvisar till finansminister Mikael Damberg (S). Inte heller Damberg vill emellertid svara på frågorna från Dagens Industri, utan låter sin pressekreterare svara med ett mejl som inte besvarar frågorna om elrabatten.

”Det är viktigt för mig och den här regeringen att Sverige är med och leder digitaliseringen. Det gör oss bättre rustade för framtiden, och en del av det är att den digitala infrastrukturen ska finnas här i Sverige” skriver Mikael Dambergs pressekreterare till Dagens Industri.

