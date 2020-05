Riazats (V) annorlunda konspirationsteori om USA-kravallerna: Civilpoliser slår sönder butiker

SVERIGE I USA har upploppen och plundringarna spridit sig till över 30 städer. Nu lanserar Vänsterpartiets riksdagsledamot Daniel Riazat på Twitter en egen teori om att det är poliser som slår sönder butikerna för att sätta dit de som protesterar.

Oroligheterna fortsätter att sprida sig i USA efter att den svarte mannen George Floyd avled vid ett polisingripande i Minneapolis den 22 maj. Det som började som fredliga protester har urartat i kravaller och plundringar av butiker i ett flertal städer i USA, bland annat i Portland, Oregon.

Some stray photos from earlier. This is the Chase near pioneer square pic.twitter.com/Utt99cYdyi

— Dave Killen (@killendave) May 30, 2020