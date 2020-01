Ricky Gervais sågar Hollywoods politiska korrekthet i sitt sista Golden Globe–tal: ”Bryr mig inte längre”

Ricky Gervais, komikerstjärnan från brittiska ”The Office”, höll öppningstalet från helvetet när han ledde Golden Globe-galan för femte och, lovade han, sista gången. Inget ämne var för heligt eller pinsamt för Gervais, som skämtade friskt om Harvey Weinstein, den döda sexbrottslingen Jeffrey Epstein och Hollywoodelitens politiska utspel: ”Ni är inte i någon som helst position att läxa upp folk om någonting alls, ni vet inget om den riktiga världen. De flesta av er har varit mindre i skolan än Greta Thunberg!”

– Jag kan glädja er med att det är sista gången jag leder det här, så jag bryr mig inte längre. Jag skämtar bara, jag brydde mig aldrig, inledde Garveis sitt tal, och fortsatte:

– Så låt oss avsluta med en smäll, låt oss ha ett gott skratt, på er bekostnad. Kom ihåg; det är bara skämt. Vi kommer alla dö snart, och det blir ingen uppföljare, sade Gervais till Hollywoodstjärnorna innan han drog igång en kavalkad med grova skämt om ämnen Hollywood helst inte talar om.

Gervais tog bland annat upp Harvey Weinstein, Hollywoodstjärnan Felicity Huffman som nyligen avslöjats med att förfalska sin dotters skolresultat, åldern på Leonardo Di Caprios flickvänner, och ett skämt om Judi Dench som var så grovt så att producenterna klippte bort ljudet i sändning.

Gervais var inte heller rädd för att kommentera Hollywoods politiska korrekthet.

– Vi skulle göra en in memoriam det här året, men när jag såg listan på vilka som dött, det var inte tillräcklig mångfald, det var mest en massa vita. Så jag tänkte ”nah”. Inte på min vakt! Kanske nästa år, vi får se vad som händer, sa Gervais.

Sedan fortsatte Gervais att skämta om hur tråkig och meningslös Golden Globe-galan är och tipsade alla om att hellre se på Gervais egna Netflix-serie ”After Life”.

– Den handlar om en man som tänker ta livet av sig för att hans fru dör i cancer. Och det är fortfarande roligare än det här.

– Spoiler alert: säsong 2 är på gång. Så han dödar uppenbarligen inte sig själv. Precis som Jeffrey Epstein! Tyst, jag vet att han är er vän men jag bryr mig inte.

– Ni fick ta er hit själva, ta ert eget plan, fick ni inte? fortsatte Gervais med hänsyftning på den döda miljardären och sexbrottslingens privata flygplan ”Lolita Express”, där både Bill Clinton och Hollywoodstjärnor som Kevin Spacey och Chris Tucker varit med som passagerare.

Men den hårdaste smällen sparade Gervais till sist, när han gick till frontalattack på Hollywoodelitens politiska hyckleri. .

– Apple kom in i tv med ett superbt drama om vikten av värdighet och att göra det rätta – gjort av ett bolag som har sweatshops i Kina! Ni säger att ni är medvetna, men företagen ni jobbar för… jag menar, otroligt, Apple, Amazon, Disney. Om IS startade en streamingtjänst skulle ni ringt er agent.

– Så om ni vinner ett pris i kväll, använd den inte för att göra nåt politiskt utspel. Ni är inte i någon som helst position att läxa upp folk om någonting alls, ni vet inget om den riktiga världen. De flesta av er har varit mindre i skolan än Greta Thunberg!

– Så vinner ni, kom upp, ta emot priset, tacka er agent och, sade Gervais varpå producenterna klippte bort ljudet från ett sista ”Fuck You” från komedistjärnan.

