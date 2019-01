Ronie Berggren: Därför är både Trumps mur och Frihetsgudinnan en del av USA

DEBATT Inget representerar den amerikanska drömmen, idéen om ”the land of the free”, så mycket som statyn Frihetsgudinnan utanför New York. Men idealet om att USA är ett land dit alla kan komma och leva så länge man är beredd att arbeta hårt och svära trohet till den amerikanska konstitutionen bygger på förutsättningen att USA är ett tryggt land att leva i. Donald Trumps mur mot Mexiko representerar den tryggheten, skriver Ronie Berggren, redaktör för konservativa podcasten Amerikanska Nyhetsanalyser.

Det kan inte ha undgått någon att USA:s president Donald Trump vill bygga en mur mot Mexiko. På tisdagen så talade han från Ovala rummet om en stålbarriär snarare än en betongmur, men med samma syfte; att hindra människor från att ta sig in illegalt, stävja droger och våldsamma gäng – och därmed skydda det amerikanska civilsamhället.

Efteråt gav Demokraternas minoritetsledare i Senaten, Chuck Schumer, respons och sa:

”The symbol of America should be the Statue of Liberty, not a thirty-foot wall.”

Vad Chuck Schumer missar är att det är kombinationen av dessa ting som gör USA unikt.

Frihetsgudinnan, med sin fackla i vänstra handen och 4 juli-text i sin högra, representerar den amerikanska drömmen. Smältdegeln dit alla kan komma och leva, så länge de är villiga att arbeta hårt och svära trohet till den amerikanska konstitutionen, och därmed bli just amerikaner. Ett liv i frihet, utan garantier, är vad Frihetsgudinnan erbjudit miljontals människor från hela världen och vad som gjort USA till historiens mest lyckade nationsexperiment.

Det som fått Frihetsgudinnans ideal att överleva är emellertid den trygghet som Donald Trumps mur representerar.

USA:s modell lyckades för att man hade en gräns i väster som hette Stilla havet och en annan i öster som hette Atlanten. Utan dessa barriärer så skulle Storbritanniens kung George III ha krossat USA:s frihetsrevolution och Napoleon kastat sin skugga därefter.

USA överlevde tack vare den havsmur som avskärmade fienden.

Teknikens utveckling skulle förändra detta. Först vid japanernas attack mot Pearl Harbour 1941. Men än mer den 11 september 2001 när Al Qaida attackerade fastlandet med flygplan och kraschade i Frihetsgudinnans stad, New York City.

Direkt efter terrorattacken så stängdes Liberty Island, där statyn står, av för turister och förblev stängd ända tills augusti 2004.

Jag var där i oktober samma år. Jag tittade ut inifrån frihetsgudinnan och reflekterade över terrorattacken tre år tidigare.

USA:s gränser hade inte hållit och havet hade i ännu högre utsträckning än vid Pearl Harbour visat sig inte vara en tillräcklig skyddsmur för världens första moderna demokrati.

Donald Trump kommer, precis som Chuck Schumer, från New York. Båda minns 9/11-attacken.

Men bara Trump tycks förstå att muren på gränsen mot Mexiko inte står i motsats till Frihetsgudinnan på gränsen till det hav som gränsar till Europa. De behöver varandra. Frihetsgudinnan behöver muren för att kunna skydda sina ideal, och muren skulle inte behövas om det inte fanns någonting värt att skydda.

Vad Donald Trump vill med muren är att aldrig igen behöva se Frihetsgudinnan och de ideal hon representerar, stängas ned för att USA saknar ett gränsskydd kapabelt att stoppa sina fiender.

Om fler förstod det så skulle debattklimatet om amerikansk politik vara mindre polariserat, något hela världen skulle gynnas av.