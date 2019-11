Ronie Berggren: Liberalers kritik av jihadism räcker inte – islamismen måste krossas

Att liberaler numera vågar höja rösten och rikta kritik mot våldsbejakande islamism är välkommet. Men det räcker inte. För att komma till roten av problemet behöver den ideologiska källan, islamismen och dess källtexter, konfronteras och ifrågasättas. Hade det funnits en öppen och rak islamistkritik i Sverige hade möjligheterna för radikala imamer som Abo Raad att etablera sig kraftigt minskats, skriver Ronie Berggren.

Debatten om islamisk terrorism har pågått i Västvärlden sedan terrorattacken mot USA den 11 september 2001. En debatt som här i Sverige under lång tid främst drevs från vänster av personer som Mattias Gardell, Jan Hjärpe, Masoud Kamali, Mohammed Fazhlhashemi, Jan Guillou, Fatima Doubakil och många andra som lade locket på och gjorde att ämnet enbart kunde diskuteras utifrån postkoloniala vänsterteorier där fokus alltid riktades mot att motverka islamofobi och att inte tro att ”alla muslimer” var våldsbejakande extremister.

Det var förstås en retorisk halmdocka eftersom ingen debattör på högerkanten vare sig trodde eller argumenterade för att alla muslimer skulle ha varit terrorister.

Men det hjälpte inte. Under hela 20-00-talet och början av 2010-talet så blev de som granskade de islamiska miljöernas radikala rörelser som Magnus Sandelin och många andra knuffade åt sidan av tidigare omnämnda vänsterdebattörer.

Detta gjordes konkret, genom misstänkliggörande av rapporter som varnade för radikal islam, som exempelvis ”Rosengårdsrapporten” från 2009 av Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos från Försvarshögskolan som varnade för religiösa friskolor i Malmö som går stick i stäv med svensk värdegrund och kulturföreningar med statsbidrag som i själva verket var religösa verksamheter. ”Fördomsfull och ovetenskaplig” sa islamologiprofessor Leif Stenberg från Lunds universitet.

Eller som när den liberale riksdagsledamoten Fredrik Malm backade upp Säpos kartläggning av extrema islamister. En uppbackning som, bara månader innan det misslyckade terrordådet i Stockholms julrusch 2010, kritiserades av Mattias Gardell:

”Nu har det ju inte utförts några islamiska terrorattentat i Sverige och svenska muslimer utgör ingen politisk miljö. Malms tal utgår således inte från någon observation av hur svenska muslimer beter sig utan från den position ”muslimer” har som föreställt hot i rädslans geografi.”

Vänsterkören tog patent på debatten och riktade den åt just de håll de själva ville.

Därför var det föga förvånande att statsminister Stefan Löfven, utan egen direktkunskap eller något djupare verifierbart intresse för ämnet, 2015 förklarade att Sverige nog varit naivt i förhållande till den islamiska extremismens ondska, som tydligen även 300 svenskar kände så stark sympati med att de åkt ner till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten.

Efter Islamiska statens genomslag 2014-15 när halshuggningar sändes i TV och streamade in direkt i svenska skärmar via diverse videosajter, så blev det stegvis lättare att diskutera också de problematiska aspekterna av islam.

Det banade väg för ett öppnare samtal och idag finns en motröst i förhållande till vänsterdiskurserna.

En höger- eller sekulärt orienterad kritik mot islamism, islamisk extremism, radikal eller militant islam. Eller vilket begrepp vi nu vill använda. En motröst där jihadisterna kartläggs och jihadistmiljöerna synas. Flitiga journalister och författare har gjort allmänheten medvetna om farorna med svenska imamer som Abo Raad, om IS-resenärer som Michael Skråmo och så vidare.

En liberal jihadistkritik har tagit form. Det är mycket välkommet.

Men vad de liberala debattörerna och de granskande forskarna och journalisterna ännu inte har gjort, är att driva en specifikt granskande religionsdebatt om islam – om de teologiska och historiska element som ligger till grund för grupper som Al Qaida och Islamiska staten.

Orsaken till att det inte gjorts beror på rädslan för halmgubben; att framstå som någon som utmålar alla muslimer som potentiella terrorister bara för att man påpekar problematiska aspekter av de trosläror de bekänner sig till eller tar sin utgångspunkt från.

Vänsterns varggrop som högerns debattörer inte vill trilla ner i.

Man har dragit i somliga trådar; wahabbismen i Saudiarabien och dess finansiering av västerländska moskéer; Sayyid Qutb och Muslimska brödraskapet lyfta ofta fram som den moderna våldsradikala islamismens historiska förgrundsgestalter.

Den djupa granskningen av islams läror har man lämnat därhän i förhoppning om att en intern muslimsk debatt om dessa saker ska ta fart och att en reformation av islam därigenom ska ske.

Men den strategin räcker inte längre.

Försiktighet och förhoppningar på den muslimska världens egna teologer har inte hämmat den radikala islamismens utbredning i Västvärlden. Tvärtom så kan vi se att den fortsätter. Röster höjs från både muslimska och sekulära miljöer mot de våldsbejakande islamisterna, men inte mot de idéer som dessa förfäktar.

För att på allvar konfrontera våldsverkarna så måste deras teologiska rötter ryckas upp.

Allt som Islamiska staten gjorde, oavsett om det rörde sig om halshuggningar eller tvångskonvertera, hänvisade de till teologi. De beskrev detta uttryckligen i sina tidningar Dabiq, Rumiyah, Islamic State News och liknande skrifter.

Deras föregångsmodell var det islamska Rashidunkalifatet – det första kalifatet i världshistorien, som upprättades i den arabiska öknen direkt efter profeten Muhammeds död år 632. Det kalifat som den islamiska trons riktiga urkällor beskriver. När Islamiska staten började halshugga så twittrade Syrien-jihadisten Abu Mansoor den 19 augusti 2014:

”Khalid bin Walid(ra) beheaded 70,000 Persian prisoners of war after the battle of Ullias, its 100% Islaam, in case a munafiq says it isn’t.”