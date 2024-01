S floppar bland yngre män – skyller på feminismen

Skillnaden i partisympatier mellan unga kvinnor och unga män ökar. Bland de unga männen får Socialdemokraterna bara 12,5 procents stöd, medan stödet är hela 37,3 procent bland de unga kvinnorna.

– Vi har med vårt fokus på feminism missat att se hur hårt drabbade de unga killarna har varit under de senaste 20 årens samhällsutveckling, säger Rud Pedersen (S) till SVT.

Skillnaden mellan könen vad det gäller partisympatier ökar, enligt statistik från opinionsinstitutet Verian som SVT använder. I åldersgruppen 18 – 29 år är skillnaden som störst, för att bli mindre ju högre upp i åldrarna man kommer.

– Vi har sett dessa mönster under hela året och det är tydligt att de förstärks snarare än försvagas just nu, säger Verians opinionsansvarige Per Söderpalm till SVT.

I SVT/Verians decembermätning får Sverigedemokraterna störst stöd med nära 29 procent följt av Moderaterna på drygt 21 procent bland de unga männen. Bland unga kvinnor får Socialdemokraterna störst stöd med 37 procent följt av Vänsterpartiet på 17 procent.

När det gäller blocken stöder 58 procent av de unga männen det blågula blocket, medan 35 procent stöder de rödgröna. Bland kvinnorna stöder hela 70 procent det rödgröna blocket medan 29 procent stöder de rödgröna.

– Det vi ser är ett starkt motstånd mot Sverigedemokraterna och det är en trend som vi sett under året bland unga kvinnor, säger Per Söderpalm.

En annan viktig faktor är att unga kvinnor och unga män värderar politiska frågor olika, tror Söderpalm. Bland unga kvinnor värderas jämställdhet, skola och sjukvård högst, medan unga män prioriterar lag och ordning och migration.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Amalia Rud Pedersen har lett partiets analys om ungdomars världsuppfattning och syn på politiken, där man konstaterar att stödet för S bland de yngre har minskat sedan 2002.

Allra lägst är stödet bland unga män mellan 18 och 29 år, där partiet bara fick stöd av 12,5 procent i Verians decembermätning medan stödet bland unga kvinnor är 37,3 procent

Sverigedemokraterna noterar å sin sida ett stöd på bara 8,4 procent bland unga kvinnor, mot ett stöd på 28,7 procent bland de unga männen. Men partiet har inga planer på att försöka nå de unga kvinnorna specifikt, säger Tobias Andersson (SD), riksdagsledamot, medlem av partistyrelsen och nationell talesperson för Ungsvenskarna mellan 2015-2022 till SVT.

– Unga kvinnor tycker sällan som oss och då är det svårt att övertala dem att bli en del av oss, med det sagt försöker vi kommunicera att de frågor vi bedriver också spelar roll för unga kvinnor, säger han.

