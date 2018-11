Så spelar Centerpartiet och tokliberaler Ryssland i händerna

BLOGG Sverige skulle inom kort kunna hamna i den smått lustiga situationen att krig bryter ut i Europa – samtidigt som vi saknar både försvar och regering. Det är svårt att inte dra slutsatsen att Centerpartiet och även Liberalerna har ett särskilt ansvar om så sker.

Under måndagskvällen utlystes i Ukraina undantagstillstånd, eller om man så vill, krigslagar. Det gäller inte hela Ukraina, men ett antal länder som gränsar mot Ryssland både till sjöss och landvägen. Bakgrunden är en incident under söndagen där ryssarna helt sonika tillgrep ukrainska fartyg med våld utanför Krim i Svarta havet.

Exakt vad som föregått denna situation vet jag inte, men Ukraina och Ryssland är inte blyga för att utmana varandra. I medier ser vi det vanliga ”blame-game” där Ryssland och Ukraina är varandras motpoler.

Det nya är inte att politiker och EU i västvärlden står på kö för att fördöma Ryssland, för att två dagar senare ha fokus på något helt annat. Ej heller är konflikten i sig ny. Det nya är att den här gången har Ryssland helt öppet, med fartyg under egen flagg, gett sig på ukrainska fartyg och helt enkelt knyckt båtarna. Händelsen som sådan är ingen stor sak i jämförelse med vad som tidigare utspelats i Donetsk och Luhansk.

Det nya är att det sker öppet. Inte via anonyma gröna gubbar eller pro-ryska rebeller. Det sker under ryskt flagg och under ryskt kommando, helt i det öppna.

I sak kan det betraktas som en krigshandling, något som Ukrainas president Petro Porosjenko också gör. Under kvällen togs så beslutet i Verkhovna Rada att utlysa krigslagar i delar av landet. Detta bör ses i ljuset av att krigslagar alltså inte varit gällande för situationen i östra Ukraina där betydligt mer våld använts.

Det förekommer misstankar om en dold agenda från Porosjenkos sida. Ett val väntas i mars nästa år och opinionssiffrorna talar inte till sittande presidentens fördel. Men när ett undantagstillstånd är infört kan detta stoppa ett kommande val. Det skjuts istället på framtiden. Från rysk sida anges detta som huvudsakligt skäl till varför krigslagar nu införs.

Men alldeles oavsett om det handlar om politiskt spel i bakgrunden, vilket det förstås alltid gör i sådana här konflikter, har situationen nu tagit en vändning som snabbt kan eskalera på ett helt annat sätt än det vi sett i östra Ukraina.

Om så sker kommer med stor sannolikhet osäkerheten öka dramatiskt för de baltiska staterna och därmed blir Östersjön en hot-spot. En sådan eskalering kräver inte månader eller veckor, det kan ske på några dagar. Därav finns en viss sannolikhet att Sverige kan stå inför ett krisläge eller rentav en krigssituation i vår absoluta närhet samtidigt som vi ännu inte har en regering.

För det har vi Centerpartiet och Liberalerna att tacka.

Det blir inte mindre ”spännande” av att Sverige sedan länge är djupt politiskt polariserat, inte minst i fråga om invandring – ett politikområde som slukar enorma mängder skattepengar. Irritationen ökar även när Centerpartiet drev igenom exempelvis gymnasielagen som kostar en sisådär tre miljarder, om nu det räcker. Samtidigt tvingas försvarsmakten i praktiken skära ner då ökade anslag inte täcker indexuppräkningen.

Tvärtom rapporterar SVT att försvarsanslagen i realiteten minskat med 8,7 miljarder från 2012 till 2018, enligt en rapport från FOI. Även om de ensamkommande afghanerna är män i stridbar ålder, tror jag någonstans att vi hade haft större nytta av pengarna i Försvarsmaktens verksamhet.

Ett krympande försvar, en ökad inrikespolitisk polarisering och ingen regering. Återstår bara att hålla tummarna för att Ryssland nöjer sig med de ukrainska fartygen.

Iallafall för den här gången.