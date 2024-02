Säpo stoppar allt fler uppehållstillstånd

Under 2023 avrådde Säpo Migrationsverket från att ge arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller medborgarskap till migranter vid 1 063 olika tillfällen,rapporterar Sydsvenskan.

Det en rejäl ökning jämfört med för några år sedan, trots att antalet ansökta arbetstillstånd, uppehållstillstånd och medborgarskap är färre totalt sett.

Bakom ökningen ligger en förhöjd terrohotsnivå, men också på nya rutiner i Säpos terrorbekämpning.

Bland de som sökt uppehållstillstånd i Sverige identifierade Säpo 234 personer som säkerhetshot under 2023, vilket är fem gånger så många som under 2020. Siffran kan även jämföras med de mellan 5 och 46 säkerhetshot som Säpo identifierade årligen bland asylsökande och andra migranter under 2010-talet.

Dessutom identifierade Säpo 756 säkerhetshot bland personer som sökt svenskt medborgarskap under 2023, vilket är nästan åtta gånger så många som de säkerhetshot som upptäcktes bland blivande svenska medborgare för tre år sedan.

Säpo identifierade även 73 möjliga säkerhetshot bland kvotflyktingarr, vilket är en klar nedgång jämfört med tidigare år. Det beror främst på att antalet kvotflyktingar minskade från 6 400 till 900 personer under 2023. Andelen misstänkta säkerhetshot bland de tänkta kvotflyktingarna ökade emellertid från 3 procent till 8-9 procent.

Adam Isaksson Samara, presstalesperson på Säkerhetspolisen, säger till Sydsvenskan att Säpo uttalar sig i ärendena på Migrationsverkets begäran.

– Om vi avråder från ett positivt beslut så bygger det på en bedömning att en individ utgör eller kan komma att utgöra en säkerhetsrisk, säger han till tidningen.

Förutom misstankar som kopplas till terrorism kan Säpo bedöma migranter som säkerhetshot om de uttryckt extrema åsikter, ägnat sig åt allvarlig brottslighet i andra länder, kan misstänkas för krigsbrott eller har stark koppling till främmande makt.

Säpo uppger att man bygger bedömningen på ”flera olika underrättelser”, som innefattar både från öppna och hemliga källor, både från svenska myndigheter och utländska samarbetsorganisationer, och i de allra flesta fall följer Migrationsverkets Säpos råd.

