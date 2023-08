Saudiarabien anklagas för att ha skjutit ihjäl afrikanska migranter

Gränsvakter i Saudiarabien har skjutit med maskingevär och granatkastare mot migranter från Etiopien som försökt ta sig in i landet via Jemen, och därmed dödat hundratals migranter under de senaste åren, hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch i en rapport på måndagen.

Gruppen citerade ögonvittnen till attackerna och publicerade bilder som uppges visa döda kroppar och begravningsplatser vid migrantrutter, och säger att dödsiffran till och med kan handla om ”tusentals”, rapporterar AP News.

En saudisk regeringstjänsteman, som talar anonymt då han inte fått tillstånd att uttala sig offentligt, säger till AP News att rapporten från Human Rights Watch är ”ogrundad och saknar trovärdiga källor”.

Jemens Houthi-rebeller, som uppges tjäna tiotusentals dollar per vecka på att smuggla migranter över gränen till Saudiarabien, har inte svarat på AP News frågor.

Omkring 75 000 etiopier bor i Saudiarabien, och så många som 450 000 uppges ha tagit sig in i landet utan tillstånd, enligt statistik från 2022.

Saudiarabien, som har hög ungdomsarbetslöshet, har i samarbete med den etiopiska regimen skickat tusentals tillbaka till Etiopien.

Human Rights Watch uppger att man talat med 38 etiopiska migranter och fyra släktingar till personer som försökt ta sig över gränsen mellan mars 2022 och juni 2023, som alla uppger att de bevittnat hur saudiska gränstrupper skjutit mot migranter med maskingevär och granatkastare.