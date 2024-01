SD sågar Trafikverket efter snökaoset

Under onsdagens snöoväder fastnade över 1000 bilar på Väg E22 mellan Kristianstad och Hörby, och vissa trafikanter blev fast över ett dygn. Nu sågar trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD) Trafikverkets hantering av snökaoset, och vill att trafikutskottet kallar till sig Trafikverket för att få svar på vad som gick fel.

– Man sätter in resurser för sent, och när de väl sätts in så är det för lite, säger han till TV4 Nyheterna.

Morell säger att det förutom totalstoppet på E22 varit problem på E4 och andra vägar i Sverige, och att vintervägarna sköts allt sämre.

– Det har varit liknande problem i flera år. Det har skett en dramatisk förändring där det bara blivit sämre och sämre. Facit har vi, 1 000 människor som sitter fast och inte kommer fram i kylan, med allt vad det innebär. De kan rent av frysa ihjäl, säger Morell till TV4 Nyheterna.

Trafikverkets presschef Bengt Olsson menar emellertid att kritiken är obefogad, då onsdagens snöoväder var ”extremväder”.

– Även om man säger lite generaliserat att Sverige har vinter varje år, så ska man bara se hur förutsättningarna var på E22 för två dygn sedan, det var ett extremväder. Det ska man inte glömma bort, säger Olsson till TV4 Nyheterna.

