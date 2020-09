Seattle anställer dömd ex-hallick som alternativ till polisen

Seattle betalar den före detta hallicken Andre Taylor 150 000 dollar, vilket motsvarar nästan en och en halv miljon kronor, för att utveckla alternativ till polisen. Taylor har tidigare dömts till fängelse för att ha prostituerat kvinnor, och var en av aktivisterna bakom stadens BLM-demonstrationer och den polisfria zonen CHAZ.

Taylor, som deltagit i dokumentärserien ”American Pimp” under sitt hallick-namn ”Gorgeous Dre”, kommer betalas 12 500 dollar i månaden av staden Seattle under ett helt år, rapporterar New York Post.

Läs även: Seattle BLM-slaktar polisbudget – nu avgår svart polischef

Taylor får även ett kontor i stadshuset, varifrån han i rollen som ”gatuchef” ska ge Seattle rekommendationer i frågor om de-eskalering, samhällsengagemang och alternativ till polisarbete.

– Det är inte många som kan gå och snacka med gängen på deras område, och sedan prata med de styrande på deras område, säger Taylor.

Enligt Kelsey Nyland, talesperson för Seattles borgmästare Jenny Durkan, har Taylor och hans gäng en ”levd erfarenhet av rättssystemet, och en historia av framgångsrik aktivism i frågor som rör polisen och att nedmontera systematisk rasism”.

Taylor var tidigare hallick i Las Vegas, där han dömdes till fem års fängelse år 2000. En del av flickorna han prostituerade var minderåriga.

Taylor kom till Seattle är 2016 efter att hans bror skjutits ihjäl av polis, besluten att ”gå i krig med staden” enligt hans egna ord.

Efter George Floyds död arrangerade Taylor en av de första protesterna, och var en av aktivisterna bakom den ”tillfälligt självständiga” zonen CHAZ i centrala Seattle.

Läs även: Polisen övergav attackerad affärsägare – fick hjälp av superhjälte

Taylor har ar anklagats för att ha försökt förmå representanter för CHAZ att pressa staden på pengar när zonen skulle upplösas.

– Lämna inte bara. Lämna med något, ska Taylor ha sagt enligt en inspelning av ett möte, där Taylor uppmanade aktivister att kräva 2 miljoner dollar för att lämna zonen.

Strax därefter uppträdde Taylor tillsammans med borgmästare Durkan på en presskonferens där de uppmana aktivister att lämna CHAZ. Samma dag ska Taylor ha fått det nya jobbet som ”gatuchef”, enligt Seattle Times.

Läs även: Worst of woke: BLM–demonstrationernas värsta klipp