”Skolboksexempel på diskriminering” – Cilla Benkö och Sveriges Radio massanmält för rasistisk personalpolicy

SVERIGE Diskrimineringsombudsmannen, DO, har fått in 17 tips/anmälningar efter att Sveriges Radios vd Cilla Benkö i en intervju med Svenska Dagbladet avslöjade att ”etnicitet är en avgörande faktor” när man rekryterar sin personal. ”Att väga in etnicitet vid rekrytering är rasism”, skriver en av anmälarna.

DO uppger för Nyheter Idag att man ännu inte har inlett någon tillsyn av Cilla Benkö och Sveriges Radio. På sin hemsida förklarar DO att man tar emot tips och inleder tillsyn dels om diskriminering men även fall där det är risk för diskriminering. Det vill säga, det behöver inte finnas ett konkret fall där någon diskriminerats. Det kan räcka med att risk för diskriminering föreligger.

Sedan tidigare har Nyheter Idag rapporterat om att företrädare för Medborgerlig Samling har anmält Cilla Benkö och SR. Nu har det kommit in ytterligare 16 anmälningar efter Cilla Benkös intervju i Svenska Dagbladet.

I intervjun framkommer det att redan i dag kan etnicitet vara en avgörande faktor för vem som får ett jobb på Sveriges Radio.

– SR är inte ett rasistiskt företag och vi har inte rasistiska medarbetare, inleder Cilla Benkö med att säga.

Sedan fortsätter hon:

– Vi rekryterar från faktorer, och plockar ut den bästa för jobbet för stunden. Ibland är etnicitet en avgörande faktor, ibland kön, ibland ekonomisk bakgrund, ibland om man kommer från stad eller landsbygd.

Cilla Benkö vägrade att ställa upp på en intervju när Nyheter Idag under flera dagar sökte henne. Hon har inte heller svarat på mejlfrågor.

Nyheter Idag har tagit del av de 17 tipsen/anmälningarna till DO. Här är ett axplock av vad tipsarna skriver:

”Att väga in etnicitet vid rekrytering är rasism. Att låta etnicitet fälla avgörandet istället för förtjänst och skicklighet innebär en påtaglig risk för diskriminering om det inte utgör faktisk diskriminering.”

”Erkänner hon inte ett brott mot diskrimineringslagen? Hon säger att etnicitet ’ibland är en avgörande faktor’ för rekrytering.”

”Cilla Benkö, VD för Sveriges radio säger öppet att de rekryterar baserat på etnicitet, kön, ekonomisk bakgrund och bostadsort.”

”Arbetsgivaren använder en anställningsprocess som diskriminerar baserat på etnicitet.”

”(Cilla Benkö) medger alltså helt öppet att man ibland anställer folk utifrån etnicitet och kön, och inte baserat på deras personliga egenskaper. Detta sker i ett statligt mediaföretag finansierat av oss skattebetalare. Detta är ett skolboksexempel på diskriminering. Det spelar ingen roll att de tycker sig ha goda intentioner, det är fortfarande diskriminering mot dem som inte har ’rätt’ kön eller etnicitet.”

”Jag vill härmed anmäla Sveriges Radio i allmänhet och dess VD Cilla Benkö i synnerhet för diskriminering baserat på uttalande av Benkö i Svd.”

Borgerlige debattören Thomas Gür skriver i en ledartext i Göteborgs-Posten om Cilla Benkö och hennes vd-kollega på SVT, Hanna Stjärne.

Gür om Hanna Stjärne och rasräkning på SVT:

”Tydligast har det statliga televisionsbolagets, SVT:s, vd Hanna Stjärne varit. Redan när hon tillträdde i början av 2015 sade hon: ’Vi har undersökt hur många av de anställda som är födda i utlandet eller som har minst en förälder född utomlands, och det visar sig vara 20 procent av personalen … Men vi vill att den andelen ska bli större, bland annat genom att sätta fokus på mångfalden i rekryteringen …'”

Gür om Cilla Benkö och hennes fixering vid etnicitet:

”Det är här vi ser de första fröna i den draksådd som etnifiering av politiken ofrånkomligen alltid förvandlas till. SR:s vd nöjer sig alltså inte bara med att bedyra att hon är emot rasism. Hon poängterar därtill att med sin invandrarbakgrund, är hon själv mycket emot rasism. Benkö gör här sin invandrarbakgrund till politisk debattvaluta – till en förstärkning av en redan självklar position.”

Gür hänvisar till en debattartikel av Cilla Benkö från 2014 då hon skrev:

”Det innebär inte att medarbetare på Sveriges Radio inte kan vara emot rasism. Jag, med min invandrarbakgrund, är själv väldigt mycket emot rasism.”