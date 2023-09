Sov skönt med en kontinentalsäng

Är det kanske dags att köpa en ny säng? Ett bra val av säng är en kontinentalsäng. Du kan kolla in kontinentalsäng bäst i test före du köper om du vill, för att se en guide till vilka av dem som är allra bäst just nu. En kontinentalsäng ger dig en upplevelse av lyx och komfort som överträffar en vanlig säng. Med en kontinentalsäng får du känslan av att varje natt checka in på ett exklusivt hotell, fast i ditt eget sovrum!

En kontinentalsäng består av en resårbotten med stålfjädrar som med tiden mjuknar och formar sig efter din kropp när du använder sängen. Det kan ta en tid för madrassen att anpassa sig efter din sovstil när du har en ny kontinentalsäng. För att förlänga madrassens livslängd är det viktigt att du regelbundet vänder på den.

Att välja rätt säng

Då du ska köpa en ny säng så finns det en del saker du bör fundera på. Sängen är ju den plats vi tillbringar en hel del tid i och det är viktigt att välja en bra säng där du kan få rätt sorts vila, varje natt. Bland annat är det bra att fundera på vad för fasthet du behöver ha. Detta avgörs av din kroppsform, sovställning och personliga komfortnivå.

Vad har du för sovställning

De flesta av oss har en favoritsovsida som vi intar under den viktigaste delen av natten. Denna faktor är avgörande när du väljer en säng. Om du sover på ryggen eller på sidan, kommer du förmodligen att föredra en något mjukare säng. Detta tillåter din kropp att sjunka in ordentligt med skuldror och höfter och ger samtidigt stöd åt din rygg.

Om du sover på magen bör du överväga en fastare säng för att förhindra att du sjunker för djupt med bröstet, vilket kan leda till nack- och ländryggsproblem.

Utgå från din kroppstyp

Din vikt och längd är faktorer som spelar en viktig roll när du väljer en säng. Ju tyngre du är, desto bättre är det med en säng med en madrass som är fast. Väger du mindre än 80 kilo bör du dock satsa på en säng med medium fasthet. Din längd är även det en viktig faktor. Är du kortare, så kan en fastare säng vara skönare, då du oftast har en mer koncentrerad tyngdpunkt i sängen. Å andra sidan kan längre personer med samma vikt trivas bättre med en mjukare fasthet, eftersom deras vikt är mer jämnt fördelad över sängen.

Standardlängden på en säng är 200 cm. Det är bra om du har minst 10 cm extra ovanför huvudet och mellan fötterna och fotändan. Är du en mycket lång person, över 190 cm kan det vara klokt att välja en säng som är 210 cm lång.