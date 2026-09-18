Spelbolag utan svensk licens urholkar statens skatteintäkter

När finansministern lägger fram budgeten och partierna bråkar om utrymmet för sänkt skatt eller höjda anslag till vården finns spelintäkterna med som en post i kalkylen. Men en växande andel av det svenskarna lägger på kortspel, slots och sportspel hamnar utanför det reglerade systemet, hos ett casino utan spelgräns som drivs på utländska licenser som MGA, Curaçao eller Anjouan. Sådana sajter lockar med generösa bonusar, snabbare uttag och betalning med kryptovaluta, och de saknar den svenska begränsning som annars pausar en spelare från allt licensierat spel på en gång. För statskassan innebär utvecklingen pengar som aldrig når fram, och för politikerna en fråga som blir allt svårare att bortse från.

En intäkt politikerna gärna räknar med

Spelskatten är på pappret en trygg inkomst. Aktörer med svensk licens betalar en punktskatt på sitt överskott, och den summan har blivit en självklar post i budgetdiskussionerna. När finansministern och oppositionen bråkar om utrymmet för sänkt inkomstskatt eller höjda anslag till vården finns spelintäkterna där i bakgrunden som en del av det pussel som ska gå ihop.

Men en intäkt som bygger på att svenskarna spelar just på svenska villkor är känsligare än den ser ut. Så fort en betydande del av spelandet flyttar ut ur systemet krymper underlaget. Debatten om hur mycket skatt som faktiskt kommer in, och hur mycket som borde komma in, har därför blivit en fråga som handlar lika mycket om beteende som om procentsatser.

Skatt, moral och var gränsen går

Frågan om spelskatten passar väl in i en större svensk diskussion om hur skattesystemet egentligen fungerar. Sverige har länge haft ett rykte om sig att ligga i topp när det gäller det totala skattetrycket, och synen på hur bördan fördelas skiljer sig kraftigt mellan blocken. En genomgång av skatteintäkter per inkomstgrupp visar tydligt hur olika grupper bidrar, och samma logik dyker upp när politiker ska motivera varför just spel ska beskattas på ett visst sätt.

För kritikerna handlar spelskatten om en balansgång. Sätts skatten för högt får de svenska aktörerna svårare att erbjuda villkor som håller jämna steg med utlandet, och då blir det mer lockande för spelaren att söka sig utanför. Sätts den för lågt tappar staten intäkter den räknat med. Det är den här typen av avvägning som gör spelfrågan till mer än en nischad detalj i budgeten.

Varför så många söker sig utomlands

För den enskilde spelaren handlar valet sällan om skattepolitik. Det handlar om vardagen och om hur en fredagskväll ska se ut. Många upplever att det svenska systemet blivit stelt, med bonusar som är starkt begränsade och en inloggning som känns mer som ett besök hos myndigheten än en stunds underhållning. På de utländska sajterna möts spelaren istället av välkomsterbjudanden, ett bredare utbud och möjligheten att ta ut sina pengar snabbare.

Kryptobetalningar har dessutom öppnat en dörr som inte fanns för bara några år sedan. För den som redan rör sig i den världen känns det naturligt att kunna sätta in och ta ut med samma valuta som används till annat online. Det är en bekvämlighet som de svenska alternativen ännu inte matchar, och som förklarar en del av dragningskraften.

Precis som med ett streamingabonnemang eller en matkasse gör spelaren en enkel avvägning: var får man mest för pengarna och minst krångel? När svaret ofta pekar bort från det reglerade systemet blir det ett problem för dem som byggt sina kalkyler på att svenskarna stannar kvar.

En läckande skattebas

Det här är kärnan i den ekonomiska diskussionen. Varje krona som spelas hos en utländsk aktör är en krona som inte genererar svensk spelskatt. För en stat som redan brottas med hur skatterna ska utformas rättvist och effektivt är det ingen liten sak. En bred kartläggning av svenska skatter har pekat på hur svenska pålagor ibland slår på ett sätt som varken gynnar tillväxt eller fördelning, och spelmarknaden är ett skolexempel på just den mekanismen. Ju hårdare regleringen dras åt, desto större blir incitamentet att söka sig någon annanstans.

Utmaningen liknar den som finns inom andra områden där kapital och konsumtion lätt rör sig över gränserna. Staten kan bestämma reglerna innanför landets gränser, men den kan inte tvinga någon att spela på hemmaplan. Resultatet blir en balansakt där varje åtstramning riskerar att flytta en del av basen utanför räckhåll.

Frihet, omsorg och den svenska modellen

Bakom siffrorna ligger en principiell strid som känns igen från många andra debatter i svensk politik. Å ena sidan står tanken om statens omsorg, att medborgaren ska skyddas från sig själv. Å andra sidan står den individuella friheten att välja hur den egna tiden och de egna pengarna ska användas. Den spänningen genomsyrar allt från synen på alkohol till diskussionen om hur långt myndigheterna ska sträcka sig.

En genomlysning av det svenska skattesystemet visar hur svårt det är att bygga ett system som både drar in pengar och upplevs som rimligt av dem som betalar. Spelskatten blir en miniatyr av hela den frågan: hur mycket kan staten ta ut innan medborgaren röstar med fötterna?

Vad det betyder för din fritid

För den som bara vill ha en trevlig kväll är den stora politiska bilden kanske sekundär. Men den påverkar ändå de konkreta valen. Utbudet, bonusarna, betalsätten och hur snabbt pengarna kommer fram är alla resultat av var linjen dras i regleringen. Den som förstår sammanhanget fattar också bättre beslut om sin egen underhållning, oavsett var den till slut hamnar.

Kvar står en fråga som lär prägla svensk debatt länge än: hur mycket kan staten reglera spelandet innan intäkterna den räknar med försvinner ut ur landet? Så länge svaret är oklart kommer både politiker och spelare att fortsätta göra sina egna avvägningar.