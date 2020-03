Spelbolagens omsättning fortsätter att öka

Spelinspektionen har som uppdrag att övervaka och modifiera den svenska spelmarknaden med syfte att se till att den svenska spellagen upperätthålls och att spelmiljön är så säker som möjligt för de svenska konsumenterna. Nu meddelar Spelinspektionen att spelbolag med svensk spellicens omsatte 24,8 miljarder kronor under 2019.

Den 1 januari 2019 infördes ett nytt lagsystem som gjorde det möjligt för icke-statliga aktörer att bedriva internetbaserad casino- och bettingverksamhet på den svenska marknaden. Intresset för detta har varit stort och sedan dess har 97 spelbolag fått grönt ljus. Lagen gäller för svenska såväl som utlandsbaserade företag. Merparten av dessa aktörer har dessutom ansökt om att få driva fler än en spelsajt, vilket talar för hur stort intresset för de svenska spelarna är. På casinoguide.se hittar du en översikt över vilka sajter det rör sig om och kan läsa om vilka olika typer av erbjudanden och inriktningar de har.

Spellicens och spelskatt

För att få bedriva en spelsajt här i Sverige så måste man beviljas med en svensk spellicens och betala en så kallad spelskatt. För att få en spellicens måste bolagen skicka in en ansökan till Spelinspektionen, som sedan granskar om de sajter bolagen har ansökt om lever upp till Spelinspektionens krav. Dessa krav rör allt från hur aggressivt bolagen marknadsför sig till de hjälpmedel de erbjuder sina använder när det kommer till att reglera sina spelvanor. Exempelvis ska man kunna ställa in en insättningsgräns och ha möjlighet att stänga av eller pausa sitt spelande via rikstäckande Spelpaus. Använder man Spelpaus så går det inte att spela eller betta på någon sajt med svensk spellicens.

Att ansöka om spellicens för kommersiellt onlinespel kostar 400 000 kronor och detsamma gäller en ansökan för licens för vadhållning. Ansöker man om båda licenserna samtidigt så kostar det 700 000 kronor. Om ett bolag ansöker om licenser för flera spelsajter, måste de betala samma avgifter för samtliga sajter de ansöker om.

Spelskatten ligger i sin tur på 18 procent och gäller mellanskillnaden (behållningen) mellan spelarnas insättningar och utbetalningar. Redan i december förra året kunde svenska medier konstatera att avgifterna och spelskatten ledde till miljardvinster för staten.

24,8 miljarder kronor omsattes 2019

Nu meddelar Spelinspektionen att 2019 blev ett starkt år för spelbolagen med svensk spellicens. Tillsammans omsatte de 24,8 miljarder kronoer, enligt uppgifter baserade på Skatteverkets beslut om skatt. I samma pressmeddelande skriver de också att 6,7 miljarder kronor omsattes under årets fjärde kvartal, vilket gjorde denna period till den mest gynnsamma för spelbolagen. Lägst omsättning var under kvartal tre, då summan istället landade på 5,9 miljarder kronor.

Vidare tillägger de att det är svårt att veta exakta uppgifter för hur mycket svenskarna omsatte hos spelbolag utan svensk spellicens. Siffrorna varierar mellan 1,8-2,2 miljarder kronor. Oavsett vad siffran exakt landar på, är det tydligt att spelande hos bolag utan licens fortfarande är populära alternativ.

Hur speltrenden kommer att se ut under 2020 återstår att se, men än så länge finns det inga direkt belägg för att bolagen skulle backa i omsättning.

