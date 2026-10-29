Spelregleringen splittrar riksdagen: skydd eller förmynderi?

När riksdagen debatterar budgetramar och vårdköer ligger en annan fråga och pyr i marginalen, en som sällan hamnar i rubrikerna men ändå väcker starka känslor: hur långt ska staten gå för att skydda medborgaren från sig själv? Frågan ställs på sin spets i debatten om det svenska spelmonopolet och licenssystemet, där två ideal krockar rakt av. Å ena sidan konsumentskyddet och folkhälsan, å andra sidan den enskildes rätt att själv bestämma över sin fritid och sin plånbok. Det är en konflikt som skär rakt igenom de vanliga partigränserna.

För en del svenskar har den spänningen blivit konkret. Den som har stängt av sig via Spelpaus men ändå vill spela söker sig allt oftare till ett casino utan spelpaus, alltså sajter som drivs utan svensk spellicens och därför ligger utanför det nationella avstängningssystemet. Dessa aktörer har ofta licens i andra jurisdiktioner, som Malta, Curaçao eller Anjouan, och lockar med generösa välkomsterbjudanden och ett bredare spelutbud än de svensklicensierade konkurrenterna. För svenska spelare väcker det praktiska frågor: hur fungerar skattereglerna på vinster, hur ser man vilka sajter som är seriösa, och vad bör man tänka på för att spela ansvarsfullt när det svenska skyddsnätet inte finns på plats? Det är precis den sortens information som guider och topplistor på området försöker samla.

Två läger som talar förbi varandra

Det politiska samtalet om spel följer ett välbekant mönster. Det ena lägret ser spelandet främst som ett folkhälsoproblem och vill strama åt regler, begränsa bonusar och bygga högre murar kring den svenska marknaden. Det andra lägret menar att vuxna människor måste få fatta egna beslut, även dåliga sådana, och att överdriven reglering bara skjuter spelandet utomlands där den svenska staten varken har insyn eller inflytande.

Känner man igen tonläget? Det är samma grundkonflikt som dyker upp i debatter om allt från snus och alkohol till bilåkande. Var går gränsen mellan ett rimligt skydd och en förmyndarstat? Frågan är principiell, och den delar både riksdagspartier och väljare på sätt som inte alltid följer den vanliga höger–vänster-skalan.

Varför regleringen aldrig blir helt tät

En återkommande invändning mot hårda regler är att de sällan fungerar som tänkt. När den svenska licensmarknaden infördes var tanken att kanalisera spelandet till kontrollerade aktörer. I praktiken har en del av spelandet i stället letat sig till sajter utanför systemet, bland annat just för att de erbjuder något som de reglerade inte får eller vill ge.

Det här är inget unikt för spelbranschen. En lag som ser prydlig ut på pappret kan bete sig helt annorlunda ute i verkligheten, där människor anpassar sig och hittar kryphål. Hela vägen från förslag till lag handlar om remissrundor, utskottsarbete och kompromisser, men även den mest genomarbetade text möter ett motstånd som ingen lagstiftare helt kan förutse. Spelpolitiken är ett skolexempel: varje ny åtgärd föds en ny anpassning hos dem som berörs.

När politikerna och folket inte tycker lika

Den som följer svensk politik vet att avståndet mellan de folkvalda och väljarna kan vara större än man tror i vissa frågor. Spelande hör till de områden där magkänslan hos gemene man inte nödvändigtvis matchar den linje som drivs i Rosenbad eller i partikanslierna.

Forskning visar att politikerna tycker som väljarna i påfallande många frågor, men att det finns tydliga undantag där de folkvalda landar i helt andra positioner än dem de företräder. Just den typen av glapp gör spelfrågan politiskt laddad. När en stor grupp medborgare uppfattar en restriktion som onödig eller klåfingrig riskerar legitimiteten att naggas i kanten, oavsett hur goda avsikterna bakom lagen är. Och en reglering som folk inte känner sig delaktiga i tenderar att efterlevas sämre.

Det lilla valet som säger något stort

Här blir vardagslivet intressant. Det är lätt att tro att politiska åsikter formas av stora skeenden, valrörelser och partiledardebatter. Men mycket av det som styr hur människor ser på statens roll grundläggs i de små, odramatiska besluten.

Studier om hur vardagsval i affären påverkar vårt politiska engagemang pekar på något tankeväckande: ju mer människor vänjer sig vid att väga för och emot som individuella konsumenter, desto mer förskjuts synen på vad som egentligen är statens uppgift. Den som varje dag gör egna avvägningar i butikshyllan bär med sig samma instinkt in i frågan om spel. Varför ska staten bestämma det här, när jag får bestämma allt annat själv? Det är en logik som är svår att argumentera bort med folkhälsostatistik.

Tillbaka till riksdagsveckan

Så återvänder vi till den där vanliga veckan i riksdagen, där spelfrågan ligger och skvalpar i marginalen. Det som ser ut som en teknisk detalj om licenser och regelverk är i själva verket en miniatyr av den större striden som pågår hela tiden: hur mycket ska det allmänna lägga sig i, och hur mycket ska den enskilde få avgöra på egen hand?

Konsumentskyddet har starka argument. Ingen vinner på att människor spelar bort pengar de inte har. Men friheten har också sina förespråkare, och deras poäng är svår att vifta bort — att ett förbud eller en kraftig åtstramning sällan får problemet att försvinna, utan snarare flyttar det dit staten inte ser. Så länge båda sidorna har rätt på var sitt håll kommer frågan att förbli just en sådan där ständigt återkommande punkt i marginalen, aldrig riktigt avgjord, alltid redo att blossa upp igen. Och för den svenska väljaren blir den ett litet men talande prov på var man själv drar gränsen mellan omsorg och förmynderi.