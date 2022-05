Svenska spelbranschen fortsätter att blomstra

Efter en tuff period med många restriktioner har marknaden kring spel på nätet återgått till det vanliga. Detta är något som operatörerna ser som glädjande vilket borde vara fallet då många spelare som valde olicensierade aktörer under restriktionerna nu har återgått och vänt tillbaka till svenska spelbolag.

Det finns vissa trender inom spelbolagen som spelare prioriterar allt mer och i takt med den teknologiska utvecklingen får vi se möjligheterna bli allt bättre hos svenska spelsidor. Förutsättningarna kring odds och betting har aldrig varit bättre än vad de är idag och ingenting tyder på att utvecklingen skulle stagnera, snarare tvärtom.

Swish är en stor anledning till smidiga uttag

Visst, Trustly var den betaltjänst som revolutionerade branschen när de lanserade Pay N Play Betting och Casino. Tack vare BankID kunde spelare som tidigare skickat in dokument för verifiering vid uttag nu istället verifiera sig med BankID och få vinsterna utbetalda på några minuter. Detta är en stor skillnad på vad som var fallet tidigare när svenskar kunde få vänta veckor på sina pengar samtidigt som den föråldrade processen kring uttag vad tidskrävande.

Idag har vi fått se Swish göra entré och etablera sig allt mer hos de olika spelsidorna. Med Swish blir insättningar ännu smidigare eftersom allt som behövs är mobilnumret och en bekräftelse för insättningen via Swish-appen.

Till en början fanns Swish endast tillgängligt för att göra insättningar hos spelbolagen. Men sedan en tid tillbaka är det också möjligt att göra uttag med Swish. Därmed är det ännu enklare än någonsin tidigare att få sina uttag idag. Därför är det också många som använder sig av uttag med Swish.

Ökad omsättning 2021

Under 2021 var omsättningen större än vad som var fallet under det första pandemiåret 2020. Enligt Folkhälsomyndigheten ökade alltså omsättningen mellan år 2020 – 2021 och den stora delen av omsättningen gäller spel online.

Enligt siffror från Spelinspektionen som presenteras av Folkhälsomyndigheten omsatte spelbolag med svensk licens cirka 26 miljarder kronor under 2021 vilket är en ökning på 1,3 miljarder kronor från året innan.

Vad som kan tyckas vara intressant är att det är att hälften av all denna omsättning kommer från cirka 3% av de som spelar av pengar. 80% av all omsättning kommer från 18% av de spelar för pengar. Därav är det en väldigt liten del av alla spelare som står för den absoluta majoriteten av all omsättning.

Svensk licens är ett krav sedan 2019

Det var den 1 januari 2019 som svensk licens infördes och blev ett krav bland svenska spelbolag. Sedan dess har marknaden förändrats i grunden. Det mesta har blivit betydligt

bättre som möjligheten att kunna använda BankID för verifiering samtidigt som spelbolag utan konto blivit mer eller mindre standard. Det gör att vi med Swish och Trustly samt den svenska betalningsmetoden Zimpler kan få ut våra vinster på direkten.

Trots att bonuserbjudanden idag är begränsade till maximalt ett erbjudande per spelare och licenstagare fortsätter alltså den svenska branschen att blomstra. Utbudet blir allt bättre och förutsättningarna är bättre än någonsin tidigare.

De mobila möjligheterna har givit ökad tillgång

Idag är det möjligt för spelare i Sverige att kunna använda mobilen vid placerandet av odds och på casinospel. Det har gjort att spelare som inte är vid datorn ändå kan ta del av odds och casino som är riktigt bra. Allt fler väljer också mobilen när de ska spela. Friheten blir betydligt större precis som flexibiliteten när man slipper vara begränsad till en dator.

De största spelbolagen erbjuder idag en app som går att ladda hem för att ta del av spelutbudet. Men annars finns möjligheten att spela via en mobil webbläsare vilket också är ett alternativ.

Källa: Svenskbetting.com