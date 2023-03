Terror-resenärer ofta syskon och kusiner: ”Många som föds in i icke-demokratiska gemenskaper”

En vanlig uppfattning om de jihadister som under början och mitten av 2010-talet reste till Syrien för att ansluta till IS eller annan terrororganisation är att dessförinnan hade ett digert kriminellt förflutet. Men en ny studie från islamistgranskarna Doku och Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet visar att det inte var särskilt kriminellt belastade personer som gjorde terrorresan, utan att det snarare är familje- och släktbland som var vanliga gemensamma nämnare.

– De har gått från ett liv med inte så hög brottslighet rakt in i en terrororganisation, säger Christer Mattsson, föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitutet, till Nyheter Idag.

Totalt var det 31 procent av personerna i kartläggningen som var brottsdömda innan de gav sig av till Syrien. I de fallen var det mestadels lindrigare brott så som misshandel, stöld och ringa narkotikabrott det rörde sig om.

– När vi tittar på brottsregistren hos dem som reste till IS var det inget uppseendeväckande. Sedan säger inte brottsregistren allt, men det var inga tyngre domar på de här personerna, säger Mattsson.

En annan bild som spridits var att det fanns högutbildade rekryterare som värvade folk till terrororganisationen. Men det har Doku och Segerstedtsinstitutet inte funnit några belägg för.

– Det vi kan konstatera här är att det är egentligen inte någon som uppfyller kriterier för att vara högutbildad utan snarare rör det här sig om individer med tämligen misslyckad skolgång, menar Mattsson.

Majoriteten födda utomlands

I studien har totalt 71 personer kartlagts som reste från Göteborg till Syrien mellan juni 2012 och juli 2015 för att gå med i antingen IS eller annan terroristgrupp med al-Qaidas ideologi. Det innefattar enligt Mattsson åtminstone 70 procent av dem som reste ner från Sveriges näst största stad.

Av de undersökta personerna var 52 av dem män och 19 kvinnor. 45 av dem (61,7 procent) är födda i ett annat land än Sverige (Somalia och Irak var utöver Sverige de vanligaste födelseländerna) och hela 97 procent har någon gång varit skriven i ett så kallat ”utsatt område”.

Christer Mattsson tror att man skulle få en likartad bild vid kartläggning av de Syrienjihadister som reste ner från andra svenska städer.

– De som reste från Göteborg utgör gott och väl en tredjedel av det totala antalet resenärer. Nu har vi inte kunnat få fram uppgifter om precis alla som åkte från Göteborg, men absoluta majoriteten. Så det är svårt att tänka sig att man skulle få någon större avvikelse.

Han fortsätter:

– Vi gjorde en liten utvidgning som vi inte publicerat där vi tittade på Västsverige. Då börjar vi komma upp mot hälften av alla som rest, just för att vi var nyfikna på den frågan du ställer, och då såg vi ingen direkt avvikelse ifrån de slutsatser vi kunde dra här.

Familjeband – en vanlig faktor

En gemensam nämnare för flera av dem som åkte var att de delade släktband eller familjeband med varandra. Ofta var det flera ur samma syskon- och kusinskara som reste ner till Syrien, och någon ensamradikalisering var det sällan fråga om. Dessutom växte många upp i samma område och gick i samma skolor.

– Det är väldig viktig information för framtiden. Det är inte någon som delar ut flygblad eller predikar i största allmänhet på fritidsgårdar eller källarmoskéer som lyckas få med sig folk utan detta är väldigt mycket familj- och släktbaserat, säger Mattsson.

Han menar att resultatet borde innebära att man i framtiden ägnar sig åt mer riktade åtgärder för att hindra folk från att gå med i terrororganisationer, snarare än att jobba preventivt mot hela befolkningen.

– Det borde öka våra möjligheter att i framtiden kunna rikta våra resurser på indikerade problem.

”Ingen föds till vare sig extremist eller demokrat”

På frågan hur svenska myndigheter och kommuner ska agera i framtiden om Sverige skulle stå inför ett liknande problem med flera som vill ansluta till en terrorgrupp svarar Mattsson följande:

– För det första tänker jag att vi alltid står inför ett liknande problem. Anledningen till att det här problemet blev så akut just då för tio år sedan var att det fanns en möjlighet att göra väpnad jihad i Syrien och Irak. Om inte det hade funnits en sådan möjlighet hade de här individerna inte gjort det, men det hade förmodligen blivit något knas i alla fall.

– Själva problemet består, så man ska nog ändå fortsätta att göra någonting. Och då tror jag man ska tänka i termer av riktade insatser, alltså sekundärprevention. Var någonstans finns de miljöerna i vilka människor rekryteras till oönskade grupperingar?

Fenomenet att radikala uppfattningar sprids inom familjen och är något som många extremister växer upp med är vanligt förekommande även bland andra radikala grupper, menar Mattsson.

– Den gamla samordnaren mot våldsbejakande extremism, som Mona Sahlin ledde från början, hade en slogan: ”Ingen föds till extremist”. Jag skulle nog säga att det är litegrann av ett feltänk. Ingen människa föds till någon särskild ideologi. Ingen föds till vare sig extremist eller demokrat eller någonting annat, utan man uppfostras till det.

– Jag har haft ganska omfattande forskning kring högerextrema miljöer, nynazistiska miljöer i våran samtid. Och merparten av dem som jag har intervjuat där har det gemensamt att de är födda i hem som på olika sätt förespråkar den typen av värderingar.

– Jag skulle nog säga att det är ganska många som föds in i icke-demokratiska gemenskaper, och i den meningen är det inte så många som radikaliseras utan man är redan född in i det. I framtiden ska man nog fundera mer på hur samhället ska kunna rekrytera människor till demokrati, snarare än tvärtom.

