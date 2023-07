Togs på bar gärning när han var otrogen med styvdottern

STOCKHOLM En kvinna misstänkte att maken var otrogen så hon riggade en fälla och kunde ta honom på bar gärning – med hennes egen tonårsdotter. Nu döms den 55-årige maken till fem års fängelse för flera fall av våldtäkt mot barn.

Den 14 april kom en kvinna hem en timme tidigare än hon meddelat sin make. Hopn misstänkte nämligen att han var otrogen eller hade någon sexuell förbindelse han ville dölja. Hennes misstankar hade stärkts av att maken frågat när hon skulle komma hem.

Hon lät bli att köra in i garaget och undvek att smälla igen bildörren. Inne i huset kunde hon inte hitta sin make och gick då in i tonårsdotterns rum. Hon finner rummet mörklagt och maken sitter vid ett skrivbordet. Han påstår att han skulle hjälpa styvdottern med en läxa, men styvdottern, som är 16 eller 17 år gammal, ligger naken under täcket i sängen. Det uppdagas snart att de just genomfört en sexuell handling med varandra.

Hustrun avslutar genast det tioåriga äktenskapet och tar sin dotter och går. Nästa dag grips maken av polis. Han erkänner att han vid två tillfällen haft sex med styvdottern, men enligt henne har den sexuella relationen pågått i ett och ett halvt år.

Vittnen uppger att de har reagerat på att mannen och tonårsstyvdottern har haft en onormalt fysisk relation med styvdottern, att det har varit mycket kramar, att hon somnat i hans famn i soffan och annat. Modern uppger att hon börjat misstänka att det var något mellan dottern och maken vid en händelse några månader innan hon kom på dem på bar gärning, men att hon då inte vågade fullfölja den tankegången.

Tingsrätten bedömer att mannen haft och har en fostrande roll för styvdottern, som han uppfostrat och tagit hand om i sju års tid, varför handlingarna är att betrakta som våldtäkt mot barn, även om inget i utredningen tyder på annat än att det rört sig om frivillighet från bägge parter. Han döms nu till fem års fängelse för 22 fall av våldtäkt mot barn.

