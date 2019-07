INTERNET Oroa dig inte, du är inte avstängd. Det är Twitter som har driftproblem.

Twitter bekräftar på sin statussida att man har problem som man undersöker:

”[Investigating] We are currently investigating issues people are having accessing Twitter. We will keep you updated on whats happening.”

På sajten Downdetector rapporteras att det varit problem sedan 20:46 på torsdagskvällen.

På Downdetectors karta som uppdateras i realtid kan du följa var Twitter rapporteras ha slutat fungerat.

Texten uppdateras