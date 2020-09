Uppgift: Iransk brottare avrättad – Iranska regimen: ”Det är hämnd”

Den iranska brottaren Navid Afkari avrättades av den iranska regimen på lördag morgon, uppger Iran Human Rights Monitor. Afkari ska ha avrättats i fängelset Adelabad i Shiraz, och enligt IHRM ska hans familj ha upplysts om att han avrättades genom hängning.

Afkari greps den 17 september 2018 anklagad för att ha dödat en säkerhetsvakt under protester i Shiraz föregående månad.

Den 13 september 2019 ska Afkari ha lämnat in ett klagomål om att han ska ha tvingats avge falska bekännelser efter att ha utsatts för ”svår psykologisk och fysisk tortyr”, uppger IHRM.

”De satte en plastpåse över mitt huvud och kvävde mig nästan. De använde batonger och andra hårda föremål för att slå mig på händerna, i magen och på benen. De använde grovt språk och förolämpade mig. De band fast mig och hällde alkohol i mina näsborrar”, skrev Afkari i ett öppet brev om vad han utsatts för.

Den iranska regimen har tidigare försvarat Afkaris dödsdom med att det inte är en avrättning utan ”hämnd”.

– Navid Afkaris straff är ingen avrättning. Det är hämnd. Även om essensen är densamma är det olika saker juridiskt eftersom han har dödat en person, sade en talesperson för regimen enligt nyhetsbyrån YJC.

Zigmunds Jansons, förbundskapten för Sveriges brottare i grekisk-romersk stil, har tidigare kallat dödsdomen mot Afkari för ”tragiskt”.

– Det är bara tragiskt. För mig och för svensk brottning blir allt bara värre av att det är en brottare som drabbas, sade Jansons till Sportbladet och fortsatte:

– Jag kan inte alla detaljer, bara att han anklagas för att ha protesterat mot regimen, men det går inte att säga annat än att det är tragiskt när en person och brottare döms till avrättning.

Amnesty International har tidigare uppmärksammat dödsdomen mot Afkari, och uppmanat ”det internationella samfundet, inklusive FN:s människorättsorganisationer och medlemsstater i EU att snabbt ingripa” för att rädda Akfari från avrättning.

Bland dem som hörsammat Amnestys uppmaning och vädjat till den iranska regimen för Afkaris liv märks USA:s president Donald Trump.

Den 3 september skrev presidenten i ett inlägg på Twitter att Afkaris enda gärning var att ha deltagit i en demonstration.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”…

I ett följande inlägg vädjade presidenten till den iranska regimen att inte avrätta den unga brottaren.

…To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt

På Twitter är upprördheten stor inför uppgiften om att Afkari avrättats.

#BREAKING : Despite international outcry, #Iran 's criminal regime hanged #NavidAfkari , laying bare its inhuman nature & desperation in the face of looming uprisings. Years of impunity has emboldened the mullahs to perpetrate such crimes. Regime must shunned by IOC. @statedeptspox pic.twitter.com/we69pxoww5

Pack of backward, brutal bastards. They killed 1,500 peaceful protesters last year & now they’ve executed another. Iranian regime is pure evil. #NavidAfkari https://t.co/DI3ZCfRDJz

#BREAKING : Iranian Wrestling champion #NavidAfkari has been executed for alleged murder of a state employee during the 2017-2018 anti regime protests.

Human Rights groups says he was forced to confess under torture. pic.twitter.com/rNDRbnVBER

— Ali Hamedani (@BBCHamedani) September 12, 2020