Utredare vill skärpa den svenska spellagen

Den svenska spellagstiftningen anpassas hela tiden utifrån vad som händer i branschen. Även omvärldsfaktorer, som pandemin, påverkar vårt regelverk för spel om pengar. Det pågår hela tiden utvärdering av vilka, om några, förändringar som behöver göras. Nu har granskare som arbetat på uppdrag av regeringen lämnat förslag om en skärpning av den del av regelverket som rör svenskars möjlighet att spela på casinon och bettingsidor utan en svensk licens.

https://pixabay.com/photos/stop-sign-traffic-sign-road-sign-634941/

I Sverige har vi en spellagstiftning där licenser kan beviljas spelbolag som förbinder att följa svenska regler och som betalar skatt till svenska staten. Många svenska spelare föredrar dock topp recenserade casinon utomlands. Alltså sajter som är licensierade av en myndighet, men i en annan jurisdiktion. Anledningarna till är många, en är att utländska casinon kan ha större bonuserbjudanden än svenska. En annan är utbudet kan vara annorlunda. Observera att detta är fullt tillåtet. Staten och Svenska Spelinspektionen kan dock vidta olika åtgärder för att fler svenska spelare ska välja inhemska casinon. Det nya förslaget föreslår ett antal åtgärder som man vill ska träda i kraft 1 januari 2027.

För närvarande används det så kallade riktningskriteriet i spellagen för att avgöra vilka spelsajter som omfattas av svensk lagstiftning. Detta innebär att lagen endast gäller sajter som aktivt riktar sig till den svenska marknaden, exempelvis genom att erbjuda tjänster på svenska eller acceptera svenska kronor som betalning. Detta har gjort det möjligt för vissa olicensierade sajter att verka i en gråzon genom att hävda att de inte specifikt riktar sig till svenskar. Förslaget tar bort detta kriterium och ersätter det med ett deltagarkriterium. Detta innebär att alla spel som svenska medborgare eller personer bosatta i Sverige kan delta i, oavsett var spelsajten är baserad geografiskt eller var dess servrar finns, kommer att omfattas av den svenska spellagen.

Spellagen innehåller redan ett förbud mot att främja olicensierat spel. Den nya promemorian föreslår att detta administrativa främjandeförbud utvidgas för att täcka fler aktörer och tjänster. Specifikt innebär det att företag som erbjuder betalningslösningar inte längre får tillhandahålla sina tjänster om de används för att underlätta spel på sajter utan svensk licens.

För att ytterligare stärka tillsynen över betalningar till spelsajter föreslås en ny presumtionsregel. Denna regel innebär att betalningsförmedlare automatiskt ska anta att en spelare befinner sig i Sverige när en transaktion görs, om det inte finns tydliga bevis som visar att spelaren är någon annanstans. Detta innebär att om en betalning görs till en spelsajt och det inte kan bevisas att spelaren är bosatt utanför Sverige, måste betalningsförmedlaren följa svenska regler och neka transaktioner till olicensierade sajter.

Kommer det att bli omöjligt för svenskar att spela på casinon med en annan licens än den svenska? Nej, även om förslaget går igenom kommer det med all sannolikhet att fortsätta finnas kryphål som svenskar kan utnyttja utan att bryta mot någon lag. VPN-användning och betalning med kryptovalutor via internationella plattformar är ett sätt.

Förslaget är omdiskuterat. Det finns en risk för överreglering. Spelare kan komma att vända sig till helt oreglerade svarta marknader istället för att välja licensierade alternativ.