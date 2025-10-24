Utredarens förslag på ändringar i spellagen syftar till att motverka spel utan licens

Det olicensierade spelet ska motverkas på ett mer effektivt sätt i Sverige. Det är åtminstone målet som ligger till grund för att Marcus Isgren fick uppdraget att utreda hur spellagen skyddar svenska konsumenter från olicensierat spel. Nu har utredaren kommit med sina förslag på förändringar av den svenska spellagen, där tillämpningen av spellagen ska förtydligas och utvidgas för att bli mer effektiv i arbetet mot det olicensierade spelandet.

I Sverige har den inhemska spelmarknaden varit reglerad sedan 2019 när den svenska spellagen trädde i kraft. Det gjorde att spelmarknaden över en natt införde ett licenssystem som tvingade alla operatörer som ville marknadsföra sig direkt mot svenska medborgare att följa vissa krav för att beviljas en svensk spellicens.

Under de senaste åren, efter att spellagen infördes i Sverige, har flera skärpningar av densamma röstats igenom i Riksdagen. En del har varit permanenta, medan andra bara gällde under coronapandemin när man från politiskt håll ville säkerställa att det ohälsosamma spelandet i Sverige inte ökade i takt med ett ökat hemmasittande till följd av pandemin.

Värt att ha med sig när det gäller den svenska spelmarknaden är att den spellag som gäller i Sverige omfattar flera olika spelformer, från casinospel och betting till lotterier och poker. Det går numera att spela alla dessa spelformer med svensk licens för den som vill det. Här finns också en guide till hur du spelar Texas Holdem , vilket går att göra under svensk licens hos flera operatörer idag.

Bara under 2025 har flera olika förändringar av spellagen föreslagits och i Riksdagen ska det senare röstas om dessa ska bli en del av spellagen. Ett av de senare förslagen gäller en ändring i spellagen för att motverka det olicensierade spelandet som fortfarande sker i Sverige på ett mer effektivt sätt.

Fyra olika ändringar föreslås i spellagen

Det är utredaren Marcus Isgren som har ansvaret för utredningen om hur man kan effektivisera den svenska spellagen i arbetet mot olicensierat spel i Sverige . Förhoppningen är att man med förändringarna som förelås av utredaren ska kunna stänga ut det olicensierade spelandet med pengar online på ett mer effektivt sätt i framtiden.

I grunden är det fyra förändringar av spellagen som föreslås i utredningen. Bland annat ska riktningskriteriet tas bort och ersättas av ett deltagarkriterium. Tidigare har man definierat operatörer som riktar sig mot svenska spelare, exempelvis via marknadsföring i digitala eller analoga kanaler, som en del av spelmarknaden i Sverige. Detta är också dessa som då måste följa spellagen. Men deltagarkriteriumet ska i korthet snarare utvidga denna definition till att inbegripa även alla operatörer som erbjuder spel som svenskar kan delta i.

Dessutom föreslås en skärpning i hur betaltjänster får samarbeta med olicensierade operatörer på ett sätt som är förenligt med spellagen. Förhoppningen är att göra det svårare för svenskar att göra insättningar och uttag hos olicensierade operatörer. Det ska bland annat ske med en ny presumtionsregel där betalningstjänsten ska utgå från att deltagaren befinner sig i Sverige.

Vidare vill man också skärpa straffansvaret för olovlig spelverksamhet och främjande av detsamma.

Andra förslag i höst: Förbjud spel på kredit i Sverige

Men det är inte bara utredningen om att motverka olicensierat spel i Sverige som har fått stor uppmärksamhet på sistone. På spelområdet finns det ett annat förslag som tagits fram av Regeringen och som syftar till att motverka spel som finansieras av krediter, snarare än faktiska tillgångar som spelaren har.

Den 1 april 2026 kommer ett nytt förbud mot spel med krediter att införas, förutsatt att Regeringens förslag röstas igenom i Riksdagen. Det kommer innebära att svenskar inte längre kan använda exempelvis kreditkort för att göra betalningar till ett casino, inte ens om det rör sig om ett casino med svensk licens.

2026 är ett valår: Vad innebär det för spellagen?

2026 är ett nytt valår och under vintermånaderna kommer det att visa sig vilka politiska frågor som de olika partierna önskar driva under valrörelsen. Det är ingen omöjlighet att spelområdet är ett sådant som partierna bedömer är av stort intresse hos väljarna och som möjligen kan leda till ett ökat antal röster i Riksdagsvalet i september 2026.

Man kan bara spekulera i vad valåret kommer att innebära för spellagen och hela diskussionen om spel i Sverige. Det är inte heller omöjligt att ett eventuellt maktskifte i Sverige förändrar synen på spelmarknaden i stort och gör att den eventuella nya majoriteten i Riksdagen vill se ytterligare förändringar av spellagen i framtiden.

Vad som kan konstateras är att spellagen sedan införandet 2019 har varit föremål för ständig diskussion och politisk debatt. Det är en lag som har förändrats flera gånger om sedan införandet och det mesta tyder på att nya förändringar kommer att ske i framtiden, inte minst som en följd av nya digitala förutsättningar för spelmarknaden i stort.