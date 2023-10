Vänsterpartiet och Sida gav pengar till palestinsk terrorgrupp som deltog i Hamas massaker

Vänsterpartiet har genom sin biståndsorganisation Vänsterns internationella forum, VIF, skänkt pengar som kommer från Sveriges biståndsmyndighet Sida till den palestinska organisationen DFLP som deltog i Hamas terrorangrepp mot Israel, rapporterar TT.

Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP, är en socialistisk organisation som nyligen har bekräftat att man deltog i Hamas terrorangrepp mot Israel, där över 1400 israeler mördades.

Pengarna, som skänktes genom det danska vänsterpartiet Enhetslistan, var tänkta att ”stärka demokrati och mänskliga rättigheter”. Totalt handlar det om omkring 2 miljoner kronor som skänkts mellan 201 och 2019. Enhedslistan uppger att man nu har nu avbrutit samarbetet med DFLP.

– Vi är chockade. VIF har via danska Enhetslistan stöttat ett jämställdhetsprojekt för unga och mänskliga rättigheter på Västbanken. Nu har vi fått veta att ett av partierna kopplade till projektet har deltagit i de vedervärdiga attackerna, säger Johanna Eliasson, ordförande för VIF, i en kommentar.

VIF:s generalsekreterare Nike Dahlskog hävdar att det inte finns något som tyder på att pengarna gått direkt till DFLP.

– Pengarna har stöttat ungdomsplattformen. De har använts till bland annat transporter och hyra av lokaler så att de här ungdomarna har kunnat träffas, säger hon till TT.

I ett mejl till TT skriver Sidas pressavdelning att pengarna har gått till Al Muntadas plattform för ungdomar med verksamhet på Västbanken. Myndigheten skriver vidare att de ”delar bedömningen av Vänsterns Internationella forum att detta är vedervärdigt” samt att man ”självklart tar avstånd” från organisationer som deltar i terrordåd och krig.

Sida har bett VIF om en redogörelse kring vad som har hänt och vilken typ av samarbete det rör sig om med de palestinska parterna.

”Vi kommer sedan att se om detta föranleder eventuella konsekvenser”, skriver myndigheten till TT.

Ledarsidorna rapporterar att de svenska riksdagsledamöterna Tony Haddou (V), Ali Esbati (V) och Jamal El-Haj (S) år 2019 deltog i ett möte med företrädare för DFLP.

Jamal El-Haj har tidigare fått hård kritik för att han deltog i en Hamas-kopplad konferens i Malmö i början av året. Hans partiledare Magdalena Andersson har emellertid hävdat att El-Haj ”har ägnat sitt vuxna liv åt att vara tydlig mot Hamas”.

Läs även: Hultqvist och Stadnhäll bakom El-Hajs motion om Israel

Läs även: El-Haj slipper uteslutning – sågar egna partiet: ”Väljer att vika sig”

Läs även: Hård kritik mot Magdalena Andersson efter anklagelsen mot Israel