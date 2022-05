Westerholm: Natomotståndare i S svänger för att rädda sina karriärer

I takt med att Finland ser ut att närma sig ett Natomedlemskap har många spekulerat i att Sverige kommer att följa. De svenska Socialdemokraterna har emellertid en lång historia av att vara för alliansfrihet och inom partiet finns fortfarande krafter som inte vill gå med i försvarsalliansen. Men Johan Westerholm, ansvarig utgivare på Ledarsidorna.se och med förflutet inom S, pekar på att allt fler tidigare Natomotståndare nu svänger i frågan.

– Vad det handlar om är uppdragen. Deras personliga karriärer, vågar jag påstå, säger han till Nyheter Idag.



Under onsdagen medverkade S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll i TV4 Nyhetsmorgon. Där meddelade hon att kvinnoförbundet står fast vid ett nej till medlemskap i Nato. Samtidigt kommer hon inte att ställa sig på tvären om partiledningen skulle landa i ett ja.

Johan Westerholm pekar på att det finns ytterligare krafter i partiet som inte vill gå med i försvarsalliansen.

– De som hörs och syns är Annika Strandhäll och Pierre Schori. Jag har inte sett till Maj-Britt Theorin än och Jan Eliasson har väl hållit en mummelprofil i detta, säger han.

– Det är the usual suspects; de som har bromsat en partiintern Natodebatt.

Han har utrönt en försvarslinje kring de i partiet som fortfarande inte vill gå med i Nato.

– En av Pierre Schoris försvarslinjer nu, vilket också är den hos Karin Pettersson på Aftonbladet Kultur, är att det går för snabbt. Och ja, det är möjligt att de tycker att det går för snabbt, men då ska man hålla i huvudet att de som säger att det går för snabbt, det är de som fram tills idag har dödat all Natodebatt i partiet.

”Myter som sprids”

Utöver nämnda namn räknar Westerholm även upp Margot Wallström som en person som tidigare har hjälpt till att döda en Natodebatt vid varje partikongress. Han pekar på ett antal vanliga utsagor som spridits för att hindra ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen.

– De myter som sprids är bland annat att Sverige blir av med sitt diplomatiska kapital och kan förhandla fram fredsavtal. Men vi har inte varit med och förhandlat fram ett enda fredsavtal av vikt sedan andra världskriget, more or less.

– Osloavtalet (mellan Israel och PLO, reds. anm.) heter Osloavtalet just för att det tecknades i Oslo. Där var Norge, som är ett Nato-land, drivande. Turkiet – ett ifrågasatt Nato-land – är de som försöker medla i det ryska anfallskriget mot Ukraina. Daytonavtalet, som fick slut på blodbadet på Balkan, heter så för att det tecknades i Dayton under USA:s ledning.

– Så det där är en myt som man har kunnat leva på i alla år, fram tills idag när det blir skarpt läge. Och det är därför man vill förhala processen.

Hur ser det ut inom partiledningen och regeringen? Det spekuleras ju väldigt mycket i att de redan har bestämt sig i den här frågan.

– Jag skulle säga som så att många tidigare Natomotståndare har bytt fot. Och vi ser indikationer på det. Ardalan Shekarabi lutar åt ett ja. Margot Wallström, som leder processen i partiet, har också svängt till ett ja.

Westerholm pekar på hur det låter från de olika S-distrikten i frågan.

– Uppsala ser ut att svänga. Stockholm säger ingenting. Malmö och Skåne ser också ut att svänga.

Motståndare ändrar sig av karriärskäl

Westerholm menar att Strandhälls utspel under onsdagen – att S-kvinnor inte vill gå med i Nato men inte kommer att ställa sig på tvären om regeringen går den vägen – framför allt har med en anledning att göra.

– Vad det handlar om för Annika Strandhäll personligen är att hon försöker rädda sin ministerpost. Hon kan inte sitta i regeringen och föra fram en annan åsikt än den man kommer fram till till slut.

– Det är många Natomotståndare som nu ändrar sig och vad det handlar om är uppdragen. Deras personliga karriärer, vågar jag påstå.

Han nämner framför allt Ardalan Shekarabi som någon som brukar vara snabb med att ändra åsikt när det lutar åt ett visst håll.

– Då kommer folk ha glömt bort det, att han har haft en annan åsikt när de andra svänger. Det är därför han alltid svänger tidigt.

Enligt Westerholm är det bland annat i synen på islamism som han tidigare gjort en tidig omsvängning.

Förbunden som är emot

Utöver S-kvinnor är också SSU och Tro och Solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen) emot ett svenskt Natomedlemskap. Westerholm tror dock inte att deras argument har särskilt stor bäring.

– Tro och Solidaritet är ett gäng knallkorkar. De har ingen impact i partiet längre efter partikongressen. SSU:s krav är helt orealistiska. De vill utveckla en europeisk försvarsallians. Men vad SSU inte nämner är att då ska samtliga EU-medlemmar tycka att det är en bra idé precis som att SSU tycker det är en bra idé. Och de flesta EU-medlemmar som också är med i Nato tycker att Nato är ett bättre alternativ.

Senast den 24 maj är tanken att ett beslut ska vara taget om huruvida den socialdemokratiska partiledningen svänger i Natofrågan. Westerholm menar att det lutar åt ett visst håll.

– Det blir en killgissning från min sida, men jag tror att det lutar åt ett ja.

– Men sedan blir det här också föremål för vissa förhandlingar med Nato, där vi kan ställa motsvarande krav som Danmark och Norge. Det vill säga permanenta baser: nej, permanenta kärnvapen: nej.

– Jag finner det troligt att det blir ett ja, men att vi förhandlar fram motsvarande undantag.

