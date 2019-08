Fallet Jeffrey Epstein

Den skandalomsusade finansmannen Jeffrey Epstein hittades död i sin cell tidigare i sommar. Epstein – som var vän med Bill Clinton och andra politiska högdjur – väntade på rättegång för en omfattande härva av sexhandel med minderåriga flickor. Nyheter Idag går igenom det märkliga fallet med Jeffrey Epstein, från den omdiskuterade uppgörelsen med riksåklagaren 2007 till hans besynnerliga död i sin cell.

En morgon i oktober 2007 hade Alexander Acosta, Miamis högsta federala åklagare, ett möte med Jay Lefkowitz, försvarsadvokat för miljardären Jeffrey Epstein. Epstein var föremål för en omfattande utredning som pekade på att han organiserat ett nätverk av minderåriga flickor för sexorgier i sin lyxvilla i Palm Beach. Epstein misstänktes också för att ha flugit in minderåriga flickor från utlandet till sina fester i New York, New Mexiko och Karibien, och riskerade att dömas till ett långt federalt fängelsestraff.

Då lyckades Lefkowitz få till en otrolig uppgörelse med Acosta som innebar att Epstein erkände sig skyldig till att ha köpt prostituerade och dömdes till tretton månaders fängelse, vilka han tillbringade i en privat del av Palm Beach County Jail. Dessutom fick Epstein tolv timmars frigång sex dagar i veckan för att kunna arbeta på ett kontor i närheten – trots explicita regler om att sexualförbrytare inte är berättigade till frigång i Palm Beach.

I utbyte fick Epstein och de fyra medhjälpare som hittills hade avslöjats full immunitet från de federala brott som avslöjats – en immunitet som dessutom utsträcktes till alla framtida inblandade i Epsteins fall. Uppgörelsen innebar också att hela utredningen hemligstämplades, vilket avbröt en pågående FBI-utredning om sexhärvan. Sist men inte minst gick Acosta dessutom med på att hela uppgörelsen hemlighölls från Epsteins brottsoffer – ett juridiskt tveksamt tilltag.

Det var inte vilka herrar som helst som slöt denna märkliga uppgörelse. Alexander Acosta var en stigande stjärna inom det republikanska partiet med flera prestigefyllda uppdrag för Vita Huset bakom sig innan han utsågs till federal åklagare i Miami av president George W. Bush. Jay Lefkowitz hade å sin sida tjänstgjort som särskilt sändebud till Nordkorea, och männen hade tidigare varit kollegor på den prestigefyllda advokatbyrån Kirkland & Ellis i Washington.

Den besynnerlige uppgörelsen väckte ingen större uppmärksamhet, och Alexander Acostas karriär fortsatte obehindrat. I april 2017 utsågs han till arbetsmarknadsminister i president Donald Trumps administration. Efter att Epstein greps igen i juli 2019 avgick Acosta från posten på grund av av uppgörelsen med Epstein.

På grund av uppgörelsen visste ingen – inte ens domaren i fallet – hur många minderåriga flickor som ska ha utsatts för övergrepp av Epstein och hans vänner mellan 2001 och 2005, när hans aktiviteter först avslöjades av polisen i Miami.

”Jag blev tillsagd att Epstein tillhörde underrättelsetjänsten”

Men redan innan uppgörelsen kom till stånd var det tydligt att det var något särskilt med Jeffrey Epstein, en man som kom från bokstavligt talat ingenstans till att bli en social och ekonomisk maktfaktor i New Yorks elit runt sekelskiftet.

I en artikel i New York Magazine från 2002 konstateras att Epstein är en före detta mattelärare som saknar högre utbildning och började arbeta på investmentbanken Bear Stearns år 1976, där han fokuserade på skatteupplägg. År 1981 lämnade Epstein Bear Stearns och startade året efter sin egen firma J. Epstein and Co, som enligt ej bekräftade uppgifter enbart tog sig an klienter beredda att investera minst en miljard dollar.

Genom bland annat filantropiska bidrag till olika organisationer och ändamål byggde Epstein upp ett socialt nätverk som med tiden kom att inkludera USA:s tidigare president Bill Clinton, brittiska Prins Andrew och den demokratiska senatsledaren George Mitchell.

– Acosta: Jag blev tillsagd att lämna Epstein ifred. – Nya hemligstämplar. – Mannen som fällde Epstein – en amerikansk Joakim Lamotte. – Bill Clintons resor med ökända "Lolita Express". – Våldtäktsanklagelserna mot Trump. – Avbruten övervakning och kameror som inte fungerade – de märkliga omständigheterna kring Epsteins död. – Epstein innan sin död: Jag har skadlig information om mäktiga människor. – Bill Clinton i drag: den bisarra tavlan i Epsteins New York-lägenhet.

