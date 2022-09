50 Illegala migranter flögs till liberalt lyxparadis – som inte ville ha dem

USA På onsdagen skickade Floridas guvernör Ron DeSantis (R) 5o illegala migranter via flyg till Martha’s Vineyard, en ö i Massachusetts känd för sina lyxiga bostäder och för att vara ett populärt resmål för rika amerikaner under sommaren. Det uppskattades inte av öns företrädare, vars befolkning till största delen röstar på Demokraterna.

– Florida kan konfirmera att de två planen med illegala migranter som anlände till Martha’s Vineyard idag var ett led i statens förflyttningsprogram för att transportera illegala migranter till fristadsdestinationer, sade guvernörens kommunikationschef Taryn Fenske till Fox News under onsdagen.

Hon fortsatte:

– Stater som Massachusetts, New York och Kalifornien kommer bättre syy ta hand om dessa individer som de har bjudit in till vårt land genom att uppmuntra till illegal invandring genom deras utnämning till ”fristadsstater” och stöd till Biden-administrationens öppna gränser-politik.

Aktionen är ett led i en taktik bland republikanska guvernörer att skicka migranter till fästen där Demokraterna är starka för opponera sig mot Biden-administrationens invandrings- och säkerhetspolitik vid södra gränsen, skriver Fox 13.

– Varje samhälle i Amerika borde dela bördan. Allt borde inte falla på en handfull röda stater (stater som röstar republikanskt, reds. anm.), säger DeSantis.

Tidigare har guvernörerna i Texas och Arizona skickat tusentals migranter via buss till New York, Chicago och Washington DC. Men DeSantis gick steget längre och skickade 50-talet migranter till det lyxiga sommarparadiset med flygplan.

Den republikanske Florida-guvernörens tilltag uppskattas inte av hans politiska motståndare.

Både president Joe Biden och den forna utrikesministern Hillary Clinton har kritiserat DeSantis, där den sistnämnda kallade agerandet ”trafficking” i en intervju med MSNBC och hävdade att ingen är för öppna gränser.

Den omstridda kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez (D) går ännu längre och kallar de republikanska politikernas aktioner – utan att nämna några namn – för ”brott mot mänskligheten”.

It’s appalling that far-right politicians seem to have decided that fall before an election is their regularly scheduled time to commit crimes against humanity on refugees.

Don’t normalize this. Lying to & trafficking people for TV and clicks isn’t politics as usual. It’s abuse.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 16, 2022