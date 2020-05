Aftonbladet hyllar soy boys: ”Sojamännen är framtiden”

SVERIGE Nu tar Aftonbladet ställning mot vad man menar är en ”giftig machomaskulinitet” och kopplar det bland annat till att Donald Trump blev vald till president. I stället lyfter Aftonbladet fram sojapojken som ett ideal. ”Har en roll att fylla i samhället”, skriver ledarskribenten Jenny Wennberg.

Det är i en artikel på Aftonbladets ledarsida (oberoende socialdemokrat) som skribenten Jenny Wennberg slår ett slag för ”soy boys”, sojapojkarna.

”Sedan länge är ”soy boy” eller på svenska ”sojapojke” ett skällsord i högerextrema och konservativa kretsar”, skriver Wennberg som fortsätter:

”Sojapojken är den patriarkala mansrollens antites. Han är inte aggressiv, han är ofta feminist, han är dessutom ointresserad av traditionellt manligt kodade fritidssysslor.”

Enligt Wennberg är ”soy boys” en teori inom ”högerextrema kretsar” om att sojabönor innehåller östrogen och gör män feminina. Men enligt Wennberg handlar det i själva verket om att ”machomannen” är på väg att dö ut.

Jenny Wennberg är djupt kritisk till det hon kallar ”patriarkatets giftiga machomaskulinitet” och ger den skulden för bland annat skjutningar och könsuppdelad arbetsmarknad men också kvinnomisshandel. Wennberg menar även att machomaskuliniteten har haft ett finger med i spelet för att Donald Trump blev vald.

”Den har också gett oss ledare som Donald Trump och rörelser som Incel, det vill säga kvinnohatande män som lever i vad de själva kallar för ofrivilligt celibat”, skriver hon.

Wennberg lyfter istället fram en teori om att traditionellt aggressiva och maskulina beteenden inte längre betraktas som attraktivt och att det gjort att svenska pojkar och män blivit bättre på att ”kontrollera denna typ av beteende bättre”.

Den giftiga maskuliniteten har ingen framtid enligt Wennberg.

”Att högerextremisterna skapat sojamannen som tankemodell är därför egentligen alldeles utmärkt. För även om han hatas av högerextremister, är det ganska uppenbart att sojamannen, till skillnad från machomannen, har en roll att fylla i samhället”, skriver hon.

På sociala medier har Aftonbladetartikeln fått ett svalt mottagande.

Twitterkontot Aron Lamm (inte komikern Flam) konstaterar torrt att artikeln inte är en av de bättre från Aftonbladets ledarsida.

