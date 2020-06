Aktivisten Lovette Jallow: ”Jag vet att Carl von Linné-statyerna i Sverige skakar”

SVERIGE Carl von Linné är rasbiologins fader. Det påstår aktivisten och influencern Lovette Jallow på Twitter. Hon listar sedan flera Linné-statyer och följer upp med en tweet där hon skriver att hon inte uppmanar till något illegalt men samtidigt skriver hon ”Just do it!”, något som Samhällsnytt var först att rapportera. Diskussionen kommer efter att flera statyer rivits utomlands.

I bland annat Storbritannien har statyer rivits och vandaliserats i spåren av Black lives matter-rörelsens demonstrationer och aktioner. En av statyerna som skändats föreställer Winston Churchill. På Twitter har nu aktivisten Lovette Jallow kommenterat svenska statyer föreställande botanikens fader Carl von Linné (1707–1778).

Jallow – som beskriver sig själv som ”en av samtidens viktigaste röster när det gäller kampen mot rasism, diskriminering och orättvisor i samhället” – skriver på Twitter:

”I know the Carl von linne statures in Sweden are shaking right now. If you didnt know Swedish Carl von linne is deemed the father of racebiology. Now i will sip my tea and have a nap”

”Jag vet att Carl von Linné-statyerna i Sverige skakar (av skräck, reds anm) just nu. Om ni inte visste det, så är svenske Carl von Linné känd som rasbiologins fader. Nu ska jag sippa på mitt te och ta en tupplur”

Hon pekar också ut en särskild Linné-staty, som står i Humlegården på Östermalm. Den stirrar på henne när hon äter lunch tycker Jallow.

Sedan följer Jallow upp med ytterligare en tweet. Där skriver hon:

”Ta inte min tweet som uppmaning att göra något illegalt. Polisen följer mig på sociala medier nu”, följt av skratt-emojis och en gif där det motsatta budskapet står: ”Just do it!”.

Nyheter Idag söker Lovette Jallow.

Lovette Jallow Lovette Jallow fick 2019 Raoul Wallenberg-priset för sitt arbete med sin organisation Action for Humanity. Organisationen har som mål att utbilda om mänskliga rättigheter och "strukturell rasism". Jallow har tidigare gjort sig känd för en Facebookgrupp, Black Vogue, som tipsar om smink för "män, kvinnor och ickebinära med mörkare hudton". Numera är hon också en Instagramprofil enligt Nyheter24.

Rasbiologi • Enligt Forum för levande historia var det britten Francis Galton som grundade rasbiologin. 1883 myntade han begreppet eugenik. • Myten om att Carl von Linné var en föregångare inom rasbiologi är en idé som tidigare torgförts av bland andra professor Masoud Kamali, även känd för att ha sagt att "Det finns ingen speciell hederskultur". • Lögner om att Carl von Linné grundade det rasbiologiska institutet i Uppsala har också spridits, något historikern Dick Harrison dekonstruerat i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Harrison konstaterar att Linné, med dagens mått mätt "utan tvekan" var rasist. Men att han inte var inblandad i att starta det rasbiologiska institut som uppkom 143 år efter att han dog.