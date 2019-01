Åldersfuskande somalier hämndvåldtog flicka på HVB-hem: ”Du är den tjejen som inte gillar somalier”

GÖTEBORG Den 17-åriga tjejen lockades till boendet för ensamkommande för att sova där med en väninnna. Istället blev hon våldtagen. Själv tror hon att det var en planerad hämnd för att hon inte ville ha somalier som pojkvänner. För ett par dagar sedan kom domen.

Det var i slutet av juli 2017 som den unga kvinnan hade festat med en vännina som missade sista spårvagnen hem. 17-åringen följde därför med sin väninna till ett HVB-hem för ensamkommande för att sova där hos en av vänninans kompisar, en somalier vid namn Abdirishud Elmi Hussein. I hans lägenhet fick dock bara väninnan sova. 17-åringen visades till en annan lägenhet av mannen, men när de kommit dit stängde han dörren bakom dem och sade till henne att ta av sig kläderna.

– Han sa att det står fyra killar utanför och om jag inte tar av mig kommer de fyra att komma in också och också vara med. Sen tog han min hals. Jag försökte skrika. Han tog mig sedan om näsan och munnen så jag kunde inte andas, berättar hon i förhör.

Efter våldtäkten kunde hon lämna boendet och begav sig genast till polishuset för att göra en anmälan, och vid en rättsmedicinsk undersökning kunde sperma tillhörande Abdirishud Elmi Hussein säkras.

Läs även: ”Betrakta dem som en investering”: Kommun ger gratis boende till ”ensamkommande” som ljög om sin ålder

17-åringen har framfört teorin att våldtäkten var planerad tidigare under kvällen och berodde på att hon uttalat sig negativt om somaliska killar.

– Han den här killen han sa –”jag vet att du är den tjejen som gillar inte somalier, som gillar inte svarta killar. Jag är inte snäll som de andra, tänk så och tänk inte att du är bättre än andra somalier.” Så jag sa till honom – ”jag behöver inte gilla somalier, jag kan gilla vem som helst.” Sen sa han – ”ja, men du är somalier också, varför gillar du inte somalier?”, berättar hon.

Abdirishud Elmi Hussein kom till Sverige 2015 och uppgav då att han var 14 år gammal. I samband med avslag på hans asylansökan 2017 skrevs dock hans ålder upp efter rättsmedicinsk åldersbedömning så att hans födelseår nu anges som 1999 vilket innebär att han var 18 år gammal vid tidpunkten för våldtäkten. Han kan naturligtvis ha varit äldre än så.

Under tiden som gått sedan våldtäkten har han även gjort sig skyldig till ett fall av misshandel. Han hade följt efter en kvinna in i ett trapphus när hon låst upp porten för att gå in, och då hon ifrågasatte varför han var där och protesterade mot att han stod och spottade på golvet fick hon motta flera knytnävsslag i ansiktet.

Göteborgs tingsrätt dömer honom till ett års fängelse och utvisning i tio år för våldtäkt, misshandel, försök till stöld och ringa narkotikabrott. Han döms även att betala skadestånd på sammanlagt 122 749 kronor, men dessa pengar lär aldrig betalas.

Läs även: Heberlein: Skygglapparna måste bort om varför våldtäkterna ökar

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!