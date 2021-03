Äntligen vaccinerad – men Bill Gates hörs inte

Dan Korn berättar om hur han fått sin första spruta vaccin mot Covid19, om orsaken till varför det tar sådan tid i Sverige och organiseras snabbare i England.

Ute i havet på andra sidan Nordsjön finns en ö där människor vaccineras på löpande band, till skillnad från hur det är på den europeiska kontinenten. Eftersom jag bor där kan jag ge en förstahandsskildring för hur det går till.

Ön är alltså Storbritannien, England eller om man vill vara riktigt märkvärdig, Albion. Kärt barn har många namn. Vår premiärminister vet inte hur man kammar sig, men däremot vet han något som kollegorna i Bryssel och Stockholm inte förstått, nämligen hur man beställer hem vaccin.

När landet stängdes ner för ett år sedan skedde det i direktsändning, där Boris Johnson via sociala medier meddelade att han på fastställt klockslag via en länk talade till folket. Det fortsatte han med och vid ett av dessa tal berättade han att universitetet i Oxford fått ett mångmiljonanslag för att i samband med AstraZeneca ta fram vaccin. Men när nyheterna om andra vaccin spreds fortsatte han att meddela att Storbritannien beställt hem stora kvantiteter också av andra vaccin.

25 miljoner vaccinerade

I början av december påbörjades vaccineringen och nu är över halva befolkningen vaccinerad. För några dagar sedan var det vår – det vill säga min och min frus – tur. Ett brev kom på posten med en adress till en hemsida där vi kunde beställa tid. Vaccineringen skulle ske i ett ”fritidscenter” beläget några kilometer från vårt hem i Manchester. Vi fick besked om att infinna oss på exakt tid, inte för tidigt och inte för sent, eftersom parkeringsplatserna var begränsade.

Utanför fritidscentret anvisade en parkeringsvakt lämpliga parkeringsplatser. När vi kom in bockades vi av från en lista och fick ett nummer. Så gick vi in i en stor gymnastikhall som var indelad i tre delar. I en tredjedel stod stolar utställda på säkra avstånd, där vi väntade på vår tur. Så blev vi framkallade till en kvinna som fyllde i uppgifter på en dator. När det var gjort satt hon med handen höjd en bra stund för att på det viset kalla på en sköterska.

Under tiden passade jag på att ställa frågor. Jag hade gärna velat visa ett foto på denna organiserade massvaccinering, så jag frågade om jag fick lov att fotografera, men det fick jag inte alls. Kvinnan berättade att hon fått jobbet via ett bemanningsföretag, men nästa vecka var alla i åldersgruppen 50-60 år i Salford – en av kommunerna i Manchester – vaccinerade och då skulle anställningen upphöra. Salford ligger i framkanten, som den sjunde bäst vaccinerade kommunen i England.

Så kom sköterskan med sprutor. Vi hade tur, för i dag var det Pfizer som användes. Det vaccinet anses av många, men inte alla, vara effektivare än AstraZeneca, som ju nyligen dragits in på många håll på grund av problem. Vilket vaccin man får är ett rent lotteri. Det beror helt enkelt på vilket vaccin som plockas fram ur frysen för dagens behandlingar.

Efter vaccineringen fick vi sitta och vänta i tio minuter i den bortre tredjedelen i gymnastiksalen för att vila lite och för att se eventuella allergiska reaktioner. Sedan var det klart att åka hem.

Reaktion i proportion till hur man reagerar på sjukdomen

Min fru kände sig en smula trött i några dagar, men jag fick rejält ont i armen och hade kunnat sova oavbrutet i flera dagar om jag haft möjlighet. Jag gjorde det jag skulle, men somnade så fort jag fick tillfälle. Tydligen är reaktionen i förhållande till hur man känner sig när man får Covid19. Jag hade det i fjol och var sängliggande i två veckor. Jag har svårt att tro att min fru och dotter inte fick det när jag hade det, men de hade inga symptom. En god vän till mig låg på sjukhus i respirator i nära tre veckor och han beskrev hur han mådde efter att han fått sprutan. Han fick frossbrytningar och med tjock flanellpyjamas låg han under dubbla täcken i en vecka.

En annan god vän till mig är skeptisk till vaccin och läser alla texter om konspirationer och hemligheter kring vaccinet han kan komma över. När han fick veta att jag tagit sprutan frågade han mig hur det var och jag svarade att det verkade som om vaccinet inte fungerade eftersom det gått en tid nu och ännu hade jag inte hört Bill Gates röst inom mig. Åt detta enkla skämt skrattade han så hjärtligt som man bara kan göra om man tycker att något är riktigt roligt. Kanske lyckades jag mildra hans oro något med lite humor.

Slum som ryckt upp sig

En gång i tiden var Sverige som bekant känt för att vara väl organiserat och främst i utvecklingen. Men det var då det. Coronapandemin har dessvärre visat att inte bara Sverige, utan hela Europeiska Unionen halkat efter.

Olika orter har olika status. Salford har ingen hög status. Redan Karl Marx och Friedrich Engels beskriver slummen i Salford som förfärlig och under 1900-talet förföll staden kraftigt. Folkmängden sjönk stadigt från sekelskiftet 1900 till årtusendeskiftet 2000. Fattigdom, arbetslöshet, slumkvarter och hög brottslighet kännetecknade staden. På 1960- och 70-talen löste man det genom att riva stora delar av den gamla bebyggelsen, men samma människor flyttade ju in i de nya husen och de höghusområden som byggdes i stället revs i stor utsträckning under 1990-talet. Efter att en lettisk man år 2005 mördats utanför en pub längre ner längs samma gata där jag bor utfärdade den lettiska regeringen en varning till sina medborgare att inte besöka Salford. Samma år utpekades Salford som den nionde värsta platsen i Storbritannien att bo på.

Men en storsatsning på utbildning med nya universitet, rivning och renovering av bebyggelse och kraftiga polisinsatser för att få bukt med organiserad brottslighet och gängkriminalitet har vänt utvecklingen på senare år.

Så det finns hopp. Också för Sverige. Kanske man måste ända längst ner på botten innan man på allvar börjar arbeta för att ta sig upp igen. Under tiden kan vi dock konstatera att vi lever i bakvända världen. Min son och sonhustru i Israel vaccinerades redan i januari. Nu har jag och min fru blivit vaccinerade. Men min mamma i Sverige, 83 år ung, väntar fortfarande på besked om när hon kan bli vaccinerad. Varför? Det är faktiskt ganska enkelt. Både Israel och Storbritannien har betalat mycket mer för vaccinet än vad EU är villiga att betala. Då får de köpa. Det är inte svårare än så, att vissa länder värderar människoliv högre än andra.