Bali om Linde: ”Vi vill ha korten på bordet – inte fortsatt krälande”

SVERIGE Kritiken mot utrikesminister Ann Linde (S) växer från borgerligt håll. Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) är på Twitter mycket kritisk till att Linde gett iranska regimen kondoleanser. Bali undrar också var statsministern håller hus. Tidigare har Bali anklagat regeringen Löfven för ”diktaturfjäskande”.

Hanif Bali undrar i en tweet var statsminister Stefan Löfven är. I en uppföljande tweet sågar han utrikesminister Ann Lindes uppmärksammade tweet om kondoleanser till Iran efter flygkraschen utanför Teheran där minst tio personer med svenskt medborgarskap miste livet. Enligt Kanada och flera olika medier – däribland Newsweek och New York Times – sköts planet ner av iranskt luftvärnsförsvar. Teorin är att det var ett misstag.

”Samtidigt som Iran undanhåller och försvårar utredningen ringer alltså Ann Linde upp Iran och ger kondoleanser till dem? Vi vill ha korten på bordet – inte fortsatt krälande”, skriver Bali.

Bali konstaterar vidare att Ann Linde skriver sin tweet efter att svenska medier rapporterat om misstankarna om att planet skjutits ner av Iran.

Det är inte första gången Hanif Bali ifrågasätter Ann Linde. Förra året var han kritisk till att Linde deltog i firandet när Iran – en islamistisk stat – firade 40 år.

”Diktaturfjäskande”, skrev han då.

Hanif Bali gör också en reflektion kring hur folk reagerade mot Ekeroth om offrens svenskhet men nu tiger.

Som jag tidigare sagt, de skiter i invandrare egentligen. För dem är invandrare bara ett verktyg för att signalera sin egen förträfflighet.

De mördade svenskiranierna dög enbart som verktyg för att dunka på SD. Nu, not so much.

— Hanif Bali (@hanifbali) January 10, 2020