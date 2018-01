Bankkvinna lurade äldre kunder på 22 miljoner kronor

STOCKHOLM I över ett år har en bankkvinna på Nordea i Stockholm lurat sina kunder på drygt 22 miljoner kronor. Kvinnan har riktat sig till kunder som är äldre och som inte kollar bankkontot lika ofta.

En kvinna som jobbat på Nordeas kontor i Stockholm åtalas för att ha plockat ut drygt 22 miljoner från kunder på banken, det uppger mitt i.

Det var under november 2016 som Nordeas interna kontrollsystem fick en varning. Systemet upptäcke att en kund hade gjort en stor transaktion till en anställd på banken. Efter att bankens internutredare kopplades in uppdagades det att det hela rörde sig om ett omfattande bedrägeri.

Den anställda kvinnan, som har lång erfarenhet hos Nordea, hade under över ett års tid gjort över 147 olagliga transaktioner från 28 privatkunder till sitt eget konto. Under tiden som bedrägerierna pågick lyckades kvinnan få till sig över 22 miljoner kronor enligt åtalet som gäller grovt bedrägeri och som nu lämnats in till Stockholms tingsrätt.

Kvinnan ska ha valt ut personer bland sina egna kunder som hon kände väl och som hon visste hade stora tillgångar. Hon valde även personer som var äldre och som sällan går in och kollar sitt bankkonto.

I förundersökningen framkommer det att kvinnan erkände så fort hon blev påkommen och stängdes av från jobbet omedelbart.

Kvinnan har i förhör uppgett att hon känt stor ånger och skam över det hela.

– Så fort någon ringt på dörren på kontoret har jag tänkt att nu händer det. Till slut tog jag större och större risker för att åka fast så allt fick ett slut, har kvinnan berättat för polisen.