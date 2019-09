Barnäktenskap upphävt efter proteststorm på sociala medier

IRAN När en film från bröllopet mellan den 11-åriga flickan och hennes minst dubbelt så gamla make uppmärksammades av den iranska kvinnosakskämpen Masih Alinejad spreds den viralt på sociala medier. Nu har iranska myndigheter ogiltigförklarat giftermålet.

Enligt iranska myndigheter som uttalat sig är flickan 11 år gammal, och brudgummen 22, men uppgifterna varierar. Alinejad själv står fast vid att flickan bara är tio år medan maken är 28 år gammal.

Masih Alinejad, som på Twitter uppmärksammade videon, är en iransk journalist som sedan några år tillbaka lever i exil i USA och Storbritannien. År 2014 lanserade hon kampanjen My Stealthy Freedom (ung. ”Min frihet i smyg”) i vilken kvinnor uppmanades att publicera bilder på sig själva utan hijab.

I Iran är åldergränsen för giftermål 13 för flickor och 15 för pojkar, men åldersgränserna kan understigas med ett godkännande från en muslimsk domstol. Efter att filmen från bröllopet fått stor spridning i sociala medier och väckt upprördhet meddelade iranska myndigheter att bröllopet upphävts.

– Giftermålet mellan dem är ogiltigförklarat i väntan på domstolsbeslut, förklarade en myndighetsrepresentant enligt Radio Farda.

Masih Alinejads Twitterinlägg med videon från bröllopet nedan.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019