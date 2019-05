Bensinpriset nu runt 17 kronor litern – kan bli ännu dyrare i sommar

Både OKQ8 och Circle K höjer bensin- och dieselpriset till 16,99 kronor per liter för bemannade stationer. Trots rekordnivåer kan bränslepriserna vid pumpen fortsätta att öka. – Historiskt är det så att vi är inne i det som kallas ”driving season” när efterfrågan på bränsle ökar, folk kör mer bil på vår och sommar. När efterfrågan ökar stiger priserna, säger Johan Andersson, vd på Svenska petroleuminstitutet.

Det kan komma att svida rejält i plånboken för den som vill åka på bilsemester. Redan nu är bensinpriset runt 17 kronor per liter vid bemannade stationer och flera faktorer talar för att det rekordhöga priset kan fortsätta att öka under sommaren. Men det är flera faktorer som spelar in i vilket pris du får vid pumpen.

Nyheter Idag har talat med Johan Andersson, verkställande direktör på Svenska petroleuminstitutet. Han talar om ”driving season”, alltså den period på året mer bensin och diesel konsumeras.

– Över hela världen stiger efterfrågan under april, maj och juni månad, säger han.

Ökad efterfrågan leder inte helt oväntat till högre bränslepriser. I Sverige svider det extra hårt i plånboken då kronans värde ligger på en historiskt låg nivå samtidigt som olja handlas i dollar. Även dollarpriset på råolja har ökat sedan januari i år och det kan teoretiskt öka ännu mer, avståndet är fortfarande långt till rekordnivåerna under 2008.

Flera faktorer påverkar priset

Samtidigt understryker Andersson att han inte vill spekulera i priser framåt i tiden, det finns både det som talar för högre priser men även faktorer som kan göra bensin och diesel billigare.

– Utvecklingen för råolja är svår att sia om. OPEC har ett möte i juni och där kan det beslutas att öka produktionskvoterna.

Med ökad produktion kan ett lägre pris på råolja väntas. En annan faktor är sanktionerna mot Venezuela och Iran, två länder med kapacitet att producera stora mängder olja. När dessa länder är satta under tuffa sanktioner minskar också tillgången på råolja världen över.

– Det påverkar redan nu tillgången på råolja, konstaterar Andersson.

En annan osäkerhetsfaktor är ett potentiellt handelskrig mellan USA och Kina, två länder som står för en tredjedel av världens oljebehov. Om ett handelskrig blir verklighet kommer ekonomin mattas av och därmed också efterfrågan på olja. Det skulle i sin tur få priset på råolja att sjunka, något som ger effekt på bensin- och dieselpriset vid pumpen.

Stora protester mot höga bränslepriser

Frågan om dyra bensin- och dieselpriser har kommit att bli en het politisk potatis i Sverige. Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” samlar nu över 500 000 medlemmar och flera demonstrationer planeras runt om i Sverige. En liknande utveckling har tidigare ägt rum i Frankrike där protesterna med gula västar började just som en protest mot höga bränslekostnader.

– Speciellt på landsbygden är det här en väldigt stor fråga först och främst för att man ska ha råd att bo på landsbygden. Den här frågan är ju som en krutdurk – den kan explodera när som helst, säger Peder Blohm Bokenhielm, en av de engagerade i Bensinupproret.

En stor del av bensinpriset är olika sorters skatter, vilket gör det möjligt att på politiskt håll påverka priset för slutkonsumenter. SD-ledaren Jimmie Åkesson har sagt att han vill se lägre bensin- och dieselskatter.

– Man måste kunna bo i hela Sverige, inte bara i storstadsregionerna, säger han i en Facebookvideo.

Finansminister Per Bolund från Miljöpartiet har också kommenterat priserna. I SVT Agenda förklarade han att många oroar sig över klimatet även på landsbygden och han gav även rådet att köpa en elbil.

– De är dyra att köpa, billiga att köra, sa Bolund i tv-studion.