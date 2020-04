Berggren: Världen borde ha lyssnat på George W Bush om pandemier

Världssamfundet har varit dåligt rustat att möta den globala coronapandemin. Men det hade inte behövt vara så. George W Bush tog under sin tid som president initiativ till att bygga upp USA:s beredskapslager och internationellt preventivt pandemiarbete, skriver Ronie Berggren.

Den 14 september 2005 så sjösatte USA:s president George W. Bush en internationell plan mot pandemier. Bush sade inför FN:s generalförsamling:

”[vi måste ] vara på offensiven mot nya hot mot allmänhetens hälsa, som fågelinfluensan. Om denna ignoreras, kan detta virus bli det tjugoförsta århundrades första pandemi. Det kan vi inte tillåta. Idag pålyser jag en ny International Partnership on Avian and Pandemic Influenza, som kräver at länder som står inför utbrott genast delar information och skickar prover till WHO. Görs det kan vi stoppa utbrott i tid”

International Partnership on Avian and Pandemic Influenza, IPAPI, höll konferenser runtom i världen under Bushs hela presidentskap och Bush-administrationen anslog 629 miljoner dollar för internationella preventiva pandemi-arbeten i 100 länder.

Den 1 november 2005 talade Bush inför USA:s National Institutes of Health. Hans ord har så här i efterhand en skrämmande exakthet.

”Förra århundradet så drabbades USA och världen av tre influensa-pandemier … miljontals i världen omkom.

… Vetenskapsmän och läkare kan inte förutsäga var eller när nästa pandemi bryter ut, eller hur allvarlig den kommer att vara, men de flesta är ense: Vid någon tidpunkt så kommer vi sannolikt ställas inför en ny pandemi. … Om virus utvecklar förmågan att spridas människa-till-människa så kan det snabbt spridas runt jorden. Ledare … har ansvar att bemöta hot på förhand. … Genom att förbereda nu … så är vi redo … att förhindra och om nödvändigt uthärda en pandemi.”

Kongressen hörsammade med anslag och USA fyllde sina beredskapslager med 150 miljoner skyddsmasker, med mediciner och även med respiratorer. En hemsida skapades, som fortfarande används för att ge allmänheten snabb information vid en pandemi.

Homeland Security släppte en rapport med tre punkter för familjer att tänka på vid en pandemi: 1. Att spridning inte skedde inom familjen. 2. Att förstå att allmänna samlingar och kollektivtrafik skulle kunna begränsas i veckor. Och 3, att se till att ha flera dagars hushållsförnödenheter hemma.

USA:s A-plan för att förhindra pandemier var krav på internationell transparens. Men man hade också en plan B om pandemin ändå skulle komma.

Sedan dess har 15 år och två presidentadministrationer tagit över, under vilkas tid USA:s beredskapslager tömdes utan att fyllas på. Internationellt har Kina satt sin nationella prestige före transparens. WHO har korrumperats med kinesiska pengar och inte vaktat som de borde.

Och här i Sverige var Bush en ”jävla Texasgubbe” för att citera dåvarande migrationsminister Jan O Karlsson (S).

Men faktum är att redan tio år innan Bill Gates i april 2015 höll sitt idag så kända Ted Talks om hotet från virus så gjorde George W Bush det som kännetecknar stora ledare, varnade på förhand.

Världen borde ha lyssnat.

Ronie Berggren talar om George W Bushs pandemipolitik i podden Amerikanska Nyhetsanalyser: