Bil körde in i folkmassa i Berlin – sju skadade

TYSKLAND Sju personer är skadade varav tre allvarligt efter att en man i en Mercedes SUV med estniska nummerskyltar körde in i en folkmassa i Berlin på söndagsmorgonen, uppger Bild. Föraren, en 24-årig man, har gripits. Lokal polis uppger för Bild att man inledningsvis tror att det handlar om en olycka.

Det var strax efter klockan sju på söndagsmorgonen som bilen körde in i en folkmassa på Hardenbergplatz vid tunnelbanestationen Zoologischer Garten i stadsdelen Charlottenburg i centrala Berlin, uppger Berliner Zeitung.

Sju personer skadades varav tre svårt. Enligt uppgifter i flera olika tyska medier hamnade en av de skadade under bilen och fick återupplivas.

Polisen har via en talesperson meddelat till Bild att man tror att det handlar om en olycka beroende på att bilen kördes för fort. Enligt preliminära uppgifter till Bild så ska föraren i hög fart ha kört in i ett närbeläget trafikljus och därefter ha åkt över på trottoaren och in i folkmassan.

Föraren har gripits. Han är en 24-årig man som bor i Tyskland. Bilen är en Mercedes SUV med estniska nummerskyltar.

Polisen har inlett en förundersökning kring omständigheterna. Man säger att det inte hittills framkommit något som tyder på politiska eller religiösa motiv.

Texten uppdateras.