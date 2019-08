CUF-toppens brutala sågning av Wallström: ”Skamligt”

”Din ’diplomati’ med de här kriminella är skamligt”, skriver CUF-toppen Dana Pourkomeylian till utrikesminister Margot Wallström (S) med anledning av att Sverige tar emot Irans utrikesminister Javad Zarif. Sågningen är politiskt känslig då Centerpartiet ingår i Socialdemokraternas regeringsunderlag.

Reaktionerna mot att den socialdemokratiskt ledda regeringen tar emot Irans utrikesminister Javad Zarif är hårda. Tidigare under dagen har flera demonstranter samlats i centrala Stockholm för att visa sitt missnöje. Detta hindrar emellertid inte utrikesminister Margot Wallström från att ta emot potentaterna från den islamistiska diktaturen.

”Ärliga och konstruktiva dialoger med utrikesminister Zarif”, skriver Wallström på Twitter varpå hon berättar att fokus varit på situationen med ”mänskliga rättigheter” i Iran.

Samtidigt möter Wallström hård kritik från den svenska oppositionen. Men inte bara det, även röster inom regeringsunderlaget protesterar nu mot Socialdemokraternas utrikespolitik. CUF-toppen Dana Pourkomeylian skräder inte orden när hon svarar Wallström på Twitter.

”Din ’diplomati’ med de här kriminella är skamligt”, skriver hon och påpekar att det enda språk Irans regim förstår är pengar och makt. Pourkomeylian uppmanar även till att skära av bådadera och att sluta dra skam över Sverige. I samma tweet raljerar hon även över den svenska så kallade ”feministiska” regeringen.

Oh, gold star to you! Did he cast himself at your feet and weep with fear of the Swedish "feminist" government? Your "diplomacy" with these criminals is disgraceful. The only language they understand is money and power, so cut them both and quit puttning our country to shame!

— Dana Pourkomeylian™ (@Pourkomeylian) August 20, 2019