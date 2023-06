Dan Eliasson fick 3,7 miljoner – resultat: Ett dokument

Ett enda dokument som visar att han var moderator under ett digitalt seminarium. Det är allt regeringskansliet kan visa upp efter Dan Eliassons anställning på myndigheten under nästan två års tid.

Dan Eliasson tvingades lämna posten som generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, efter att det avslöjats att han rest till Kanarieöarna över nyårshelgen 2020 trots att det gick emot myndighetens rekommendationer om att avstå icke-nödvändiga resor på grund av pandemin.

I januari 2021 omplacerades Eliasson till regeringskansliet, känt internt som ”elefantkyrkogården” för avdankade myndighetschefer. Eliasson fick där i uppgift att utreda behovet av en översyn av den svenska författningsberedskapen.

Eliasson hade sin tjänst fram till 31 december 2022, alltså i nästan två år, med en lön på 162 500 kronor i månaden. Det innebär att Eliasson tjänat omkring 3,7 miljoner kronor under sin tid på regeringskansliet.

Redan den 24 maj 2021 lämnade Eliasson slutredovisningen av sitt uppdrag till dåvarande statssekreterare Elisabeth Backteman. Redovisningen skedde muntligt, och det finns inget protokoll eller annan dokumentation från mötet. Sedan hade han kvar sin tjänst i ett och ett halvt år.

Aftonbladet har begärt ut all dokumentation som rör Eliasson under hans tjänst på regeringskansliet. Det visar sig att det endast finns ett enda dokument som berör Eliassons arbete, en dagordning från ett digitalt seminarium som hölls i april 2021 med temat ”god författningsberedskap”. Eliasson var moderator under seminariet.

– Jag var med eftersom jag har ett utredningsuppdrag som rör de frågorna. Dan Eliasson ledde mötet, men mer kan jag inte säga om det, säger tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt till tidningen.

Regeringskansliets presstjänst skriver i en kommentar till Aftonbladet att Eliasson bistod ”med internt analys- och utvecklingsarbete” under sin tid på regeringskansliet.

Läs även: Bögklubbens missnöje efter Dan Eliassons besök på Gran Canaria: ”Dricksar dåligt”