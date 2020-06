Efter kravallerna: Minneapolis lovar att lägga ned polisen

MINNEAPOLIS Staden Minneapolis, där kravallerna i USA började efter att George Floyd dog under ett polisingripande, lovar nu att lägga ned sin poliskår. Kåren ska ersättas med en ”transformativ ny modell för offentlig säkerhet” enligt stadsfullmäktiges ordförande Lisa Bender. Stadens borgmästare Jacob Frey motsätter sig emellertid en nedläggning av polisen.

Ordföranden för Minneapolis stadsfullmäktige, Lisa Bender (Demokrat) lovar i ett inlägg på Twitter att staden ska lägga ned sin poliskår och ersätta den med en ”transformativ ny modell för offentlig säkerhet”.

Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k

— Lisa Bender (@lisabendermpls) June 4, 2020