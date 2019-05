Farage attackerad med milkshake av vänstersympatisör: ”Det är rätt sorts protest mot människor som han”

STORBRITANNIEN Brexitpartiets ledare Nigel Farage blev attackerad och fick en milkshake kastad på sig på måndagen när han kampanjade i Newcastle. Paul Crowther, en anhängare till Labourpartiet, greps efter attacken. – Jag visste inte att han var i stan, jag trodde att det här var min enda chans, säger Crowther till The Sun. Ett stort antal attacker med milkshakes har inträffat mot politiker i Storbritannien den senaste tiden.

På video som fångar attacken hörs Nigel Farage säga att (säkerheten var ett) ”fullständigt misslyckande” och att ”man kunde se (attacken komma) på en mils avstånd”.

Det är den senaste i raden av attacker med milkshakes mot politiker och opinionsbildare i Storbritannien. Både aktivisten Tommy Robinson och Ukip-politikern Carl Benjamin har tidigare varit måltavlor. Carl Benjamin attackerades senast i söndags och har fått fyra milkshakes kastade på sig under kort tid.

Mannen som kastade milkshake på Farage heter Paul Crowther. Han uppges vara vänstersympatisör, anhängare av det brittiska Labourpartiet. Crowther rättfärdigade sitt handlande för reportrar innan han fördes bort av polis.

– Det är rätt sorts protest mot människor som han (Farage), sade Crowther.

Nigel Farage har själv kommenterat händelsen på sitt Twitterkonto. Han konstaterar att en del ”remainers” (sådana som vill att UK ska stanna i EU) har radikaliserats till den grad att normalt kampanjarbete blir allt mer omöjligt.

Farages nystartade Brexitparti leder både opinionsmätningar inför EU-valet och det brittiska valet.

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.

For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 20, 2019