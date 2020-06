Försökte frontalkrocka med polisbil och skyldig till 27 andra brott – ingen utvisning

BORÅS Nu döms den iranske medborgaren Bijan Haji-Sharifi till tre års fängelse – för totalt 28 begångna brott, bland annat rån, misshandel, djurplågeri och försök till grovt våld mot tjänsteman. Trots att Borås tingsrätt skriver i domen att ”brottsligheten har varit av farlig art och att tillvägagångssättet visar på en hänsynslöshet och en uttalad likgiltighet för andra människors liv och egendom” och att ”det finns anledning anta att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet” så utvisas han inte.

Bijan Haji-Sharifi kom till Sverige 2011, enligt Migrationsverket då 16 år gammal, och påstod sig ha flytt Iran på grund av en utomäktenskaplig affär. Två månader senare hade han permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Under sin tid här har han aldrig arbetat, och tingsrätten konstaterar att hans anknytning till Sverige är svag. Han har två tidigare fängelsedomar bakom sig, båda gångerna för grov misshandel. Vid dessa tillfällen yrkade åklagaren inte på utvisning, och nu tycks det vara för sent.

Kaostimmar

Flertalet av de brott han nu döms för begicks under knappt två timmar den 7 april runtom Borås. Det började med att Bijan och hans sambo Linn Lundgren tillsammans med en 50-kilos kamphund hoppar ut ur en bil och går till plötsligt angrepp mot en man som promenerade längs vägen. Motivet är oklart, men själv uppger mannen att han tror att Bijan ser honom som en informatör eftersom han pratat med polisen vid tidigare tillfällen. Han blev biten av hunden och fick ta emot flera slag mot huvudet.

Efteråt springer Bijan med sällskap iväg till en bil där det sitter en man med sin unge son, tvingar ut dem under hot och kör iväg med bilen. Kort därpå stannar han den framför en annan bil, tvingar ut föraren och stjäl dennes bil istället. På sin fortsatta färd prejar han helt utan anledning tre andra bilar innan han stannar vid en bilverkstad, där han med hjälp av hot på nytt tilltvingar sig en ny bil innan vansinnesfärden fortsätter.

På väg till en butik prejar han ytterligare en bil, och framme vid butiken springer han in och rycker åt sig växelkassan trots ägarens försök att stoppa honom. Han kör sedan in i ytterligare ett par bilar under färden till en bensinstation där sambon Linn går in för att handla. Hon tycker att ett par som står där tittar konstigt på henne, så efter att ha svurit åt dem på arabiska går hon ut och säger till Bijan som genast rusar in och bakifrån sparkar mannen i paret i huvudet och fortsätter att slå honom inför hans flickvän och flera gäster – inklusive barn – som sitter och äter i den anslutande restaurangen.

Tillsammans med sambon och hunden sticker Bijan sedan därifrån och krockar med ytterligare en bil på vägen. Vid det här laget kör Bijan vildsint i hastigheter omkring 160–170 kilometer i timmen och tycks helt likgiltig både för sitt eget, sin medpassagerares och medtrafikanters liv.

De jagas nu av flera polispatruller, och spikmattor har lagts ut för att spärra flyktvägen. Inför den första spikmattan lyckas Bijan bromsa in och vända bilen, och på väg tillbaka möter han en polisbil som legat bakom honom. Han svänger hastigt över i deras körfält och kör rakt emot dem i hög fart, men tack vare polisens kyla vid ratten lyckas denne svänga undan och hamnar med polisbilen i diket.

Nästa spikmatta stoppar paret och hunden som springer till skogs men strax kan gripas av polis.

Har varit för länge i Sverige för att utvisas

Tingsrätten bemötte åklagarens utvisningsyrkande med att Bijan har vistats i Sverige under relativt lång tid – trots att han bevisligen tillbringat en okänd del av denna tid i Tyskland, och möjligen även i andra länder. För den som haft permanent uppehållstillstånd minst fyra år krävs enligt utlänningslagen att det finns synnerliga skäl för utvisning, och tingsrättens samlade bedömning är att detta saknas.

De brott Bijan nu döms för är allt som allt 3 fall av misshandel, 4 fall av olaga hot, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, 2 fall av grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, 2 fall av skadegörelse, djurplågeri, försök till grovt våld mot tjänsteman, övergrepp i rättssak, grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats, 6 fall av grov smitning från trafikolycksplats och ringa narkotikabrott.

För detta döms han till tre års fängelse och åläggs även att betala skadestånd om drygt 300 000 kronor, vilket han aldrig kommer att kunna betala. Det läggs bara till hans redan befintliga skuld på 200 000 kronor hos Kronofogdemyndigheten. Hans sambo Linn Lundgren döms till tre månaders fängelse för misshandel och anstiftan till misshandel.

